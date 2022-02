150 miembros dejan CANIRAC y se unen a Restauranteros Unidos

Con la finalidad de gestionar apoyos para el sector restaurantero sin tener que pagar una cuota obligatoria a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), fue creado el grupo Restauranteros Unidos.org, que tras un año de haberse conformado, ya cuentas con 150 agremiados en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Mario Malpica Patrón, presidente de la agrupación restauranteros unidos.org, aseguró que están gestionando la capacitación del personal, bolsa de trabajo y se está en busca de los mejores proveedores, con la finalidad de que el sector tenga mayores opciones, luego de la crisis económica que provocó la pandemia por covid-19.

“Los invitamos a que se unan, es totalmente gratuito, todo es sin fines políticos y con el fin de ayudarnos entre nosotros, tenemos un grupo donde están todos los dueños de restaurantes apoyándonos y dándonos tips, como a quien acudir cuando se descompone el refrigerador, todos esos tips los damos por ese medio, o cualquier tipo de apoyo, en redes sociales, marketing, diseño gráfico, páginas web”, comentó.

El entrevistado aseguró que cuentan con una plataforma que es totalmente gratuita, donde se les está dando apoyo a todos los restauranteros de la conurbación Veracruz-Boca del Río, para que tengan su propio delivery, muy similar al servicio que proporciona el Uber Eats, Rapit y Didi Food.

“Tiene otras características diferentes que nos hacen tener unos beneficios supercompletos como restaurantes, porque nosotros recibimos el dinero directo a nuestra cuenta como restaurante, no podemos esperar semanas a recibir ese pago, ni tampoco nos dan el dinero ordeñado, también al momento este tipo de cuestiones el cliente se ve beneficiado porque tiene mucho mayor descuento”, comentó.

Además, se cuenta con otra plataforma donde el restaurante solo da un click y va a poder obtener repartidores para todos esos restaurantes que no tienen servicio de reparto, o no tienen para invertir en una motocicleta, o estar gastando en gasolina.

Detalló que se han dado capacitaciones a meseros que resulta muy útil para otorgar un mejor servicio al cliente.

Agregó que esta nueva agrupación Restauranteros Unidos.org, es una opción más para el sector restaurantero y no busca dividir ni mucho menos tiene un fin político.

“Esto no se trata de dividir, más bien de unir como lo dice nuestro nombre Restaurateros Unidos, pueden estar fácilmente en ambas cámaras, cada una están haciendo labores distintas, una es de paga, la nuestra es gratuita y precisamente nuestra labor va a ser unir”, comentó.

También te puede interesar:

Explicó que se permitirá el ingreso de restaurantes nacionales, donde el único objetivo será obtener mejores precios en proveedores, darnos tips sobre seguridad y demás apoyos que se pueden obtener fácilmente, sin necesidad de estar invirtiendo un solo peso.

Detalló que tienen una excelente relación con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), y no existe ningún tipo de fricción, luego de la creación de este nuevo grupo de restauranteros en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

“Restauranteros Unidos está tratando de unir, no de tirarle a nadie, al contrario, creemos que todo es para unir, nosotros tratamos de aportar nuestra parte y ellos aportan cosas distintas, no fue por pleitos, durante la pandemia surgió que no teníamos el presupuesto algunos, y dijimos que hay que hacer una parte que hagan estrategias que no tengan costos”, comentó.

Dicha agrupación tiene un año de haberse creado y existe la página Restauranteros Unidos.org, donde los interesados se pueden inscribir sin ningún costo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.