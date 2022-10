15 mujeres al mes son diagnosticadas con cáncer de mama esporádico: Hospital Español de Veracruz

La gran mayoría de los pacientes con cáncer de mama, son esporádicos, es decir, sin antecedentes familiares, relacionados con la genética y los hábitos de vida individuales, dijo Armando Novoa, cirujano mastólogo y encargado de la Unidad de Mama del Hospital Español.

El entrevistado aseguró que alrededor de 15 mujeres al mes, son diagnosticadas con cáncer de mama, en el Hospital Español de Veracruz, y en su mayoría se trata de mujeres que no tienen un factor de riesgo o herencia.

“Hay cáncer hereditario, sin embargo el más común es el cáncer esporádico, es el cáncer que le da a las mujeres que no tienen ningún factor de riesgo ni familiares, eso hace que muchas mujeres no acudan a hacerse su mamografía, porque dicen yo no tengo familiares que tengan cáncer y ese es un error, la mayoría de los casos de mama en este país, son esporádicos, el cáncer hereditario si existe, pero son las menos, casos muy esporádicos que son muy notorios, te puede dar cáncer de mama, solo por ser mujer”, comentó.

El entrevistado dijo que es importante que las mujeres tengan conocimiento que uno de cada diez cánceres que se diagnostican, tienen menos de 40 años.

“Las recomendaciones sobre estar pendientes, hacerse una autoexploración y de pedir una opinión si es necesario, no solo aplica para las mayores de 40, las menores de 40, también tienen que estar pendientes sobre si se nota alguna anormalidad, de la cual recibir una opinión”, comentó.

Explicó que afortunadamente la mayoría de los casos que se atienden en el medio privado, son detectados en etapas tempranas.

Esto debido a que las mujeres tienen más conciencia sobre hacerse estudios y revisión de manera temprana, donde pocas pacientes llegan a fallecer.

Las causas de muerte se deben principalmente cuando el cáncer se instala en un órgano vital, es decir, cerebro, pulmón, hígado, que es cuando pone en riesgo la vida de la paciente.

Armando Novoa, cirujano mastólogo y encargado de la Unidad de Mama del Hospital Español, destacó que, en México, una de cada nueve mujeres será diagnosticada con cáncer de mama.

“Todas las mexicanas tienen un riesgo estándar, ese riesgo se puede elevar o se pueden disminuir, se puede elevar si abusan del alcohol, si no tienen embarazos durante su vida, sino lactan y se pueden disminuir teniendo un peso ideal, una dieta saludable, o sea las mujeres que tienen sobrepeso y obesidad, tienen un riesgo mayo”, concluyó.

