12 países en el mundo ya vacunan a la niñez contra el Covid-19: pediatra

A la fecha existen 12 países actualmente que ya están vacunando contra el Covid-19 al segmento poblacional infantil y se trata del mismo biológico Pfizer y dosis que se utiliza para inmunizar a la población joven y adulta, aseguró el pediatra infectólogo y miembro numerario titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, Manuel Eduardo Ybarra Muñiz, por lo que está comprobada su efectividad y riesgos.

“Está demostrado en múltiples estudios hechos por diferentes universidades, por diferentes entidades científicas, que no hay ningún problema por diferencia entre niños y adultos por la aplicación de la vacuna que es Pfizer en este momento y muy probablemente Moderna estará en breve también autorizada”.

El especialista explicó que, incluso, ya se estudia de manera avanzada su aplicación en infancias de dos años y mayores, por lo que es probable que, en dos o tres meses, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) autorice su aplicación no sólo para la generación de 12 años en adelante, sino muy probablemente desde los cinco o tal vez de los dos años en adelante debido a su efectividad, eficacia y seguridad demostrada.

Mencionó que la única contraindicación existente con esta aplicación es por dos motivos: el primero, para aquella persona que ya se le aplicó la vacuna y presentó una reacción adversa severa que se conoce como “reacción anafiláctica”, es decir, una reacción alérgica grave por causa de un medicamento o sustancia que requiere manejo de terapia intensiva y puede poner en riesgo la vida, lo cual es muy raro y representa un porcentaje extremadamente bajo, incluso, no se tiene conocimiento de que un suceso de esta naturaleza se haya presentado en el país al momento.

El segundo motivo sería para aquellas infancias que presenten un cuadro febril (39°C o más de temperatura) que puede ser por un resfriado, por una faringo-amigdalitis, por infección de oído, de vías urinarias o cualquier proceso infeccioso agudo, entonces no se aplica la vacuna hasta no terminar con ese cuadro y tener de 48 a 72 horas de no presentar fiebre.

“La vacuna está indicada para aquellas personas que padecieron Covid, dos semanas después de presentar los últimos síntomas, se les puede aplicar la vacuna con toda seguridad. Esto ya está demostrado en múltiples estudios hechos por diferentes universidades, entidades científicas, que no hay ningún problema o diferencia entre niños y adultos para la aplicación de la vacuna de Pfizer en este momento y muy probablemente la de moderna estará en breve autorizada”.

Politizado el tema de la vacunación

El doctor Ybarra Muñiz consideró que el tema de las vacunas se ha politizado, pues para el gobierno de México hay supremacía entre una nación y otra e incluso, países como Cuba ya están vacunando a menores de dos años de edad y no es Pfizer sino con un antígeno de ese país isleño, la cual aún no tiene estudios en fase tres, sin embargo, ya se comenzará a aplicar.

“Creo que debería de ver otras partes el señor presidente cuando dice que es inseguro y que los jueces pueden estar siendo mal informados y que esa vacuna no debe ser para niños o como dijo el gobernador del estado, que no se tienen datos de vacunación. Sí se tienen datos científicos y suficientes como para que la FDA, la MA y 12 países a nivel mundial, ya estén aplicando la vacuna en mayores de 12 años”.

El experto en el cuidado y salud de la niñez consideró que existen importantes razones por las cuales vacunar a las niñas y los niños: primero, si se les inmuniza, se reduce la carga de enfermedad de infantes y adolescentes; se genera una estrategia para que, al estar inoculados no serán agente de contagio hacia personas que tal vez no cuenten aún con esquemas completos de vacunación o no los tienen; mientras más menores y adultos de vacunen será posible alcanzar la inmunidad de rebaño que debe superar el 85% de la población a escala nacional, contrarrestar los efectos del virus y detener las mutaciones.

“Si nosotros logramos disminuir la transmisión del virus, mientras más personas estemos vacunadas, menor es el riesgo de que este virus encuentre personas q quienes enfermar y menos mutaciones. Está demostrado que, a mayor índice de vacunación en un país, menor es el índice de variantes que puede presentar un virus en este caso, coronavirus”.

Finalmente, el pediatra recomendó seguir manteniendo las medidas sanitarias establecidas, tales como: el uso del cubrebocas, la sana distancia, no asistir a lugares concurridos, ventilar los espacios, entre otros.

