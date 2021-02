Aumento en el precio de la tortilla afectaría costos de la canasta básica

El incremento al precio en el kilogramo de la tortilla podría traer como consecuencia un alza en los precios de la canasta básica afectando el poder adquisitivo del grueso de las familias mexicanas, consideró el economista Arturo Matiello Canales, esto luego de que molineros veracruzanos confirmaran un incremento de hasta $2.00 pesos en el kilo del producto a partir de este primero de febrero del año en curso.

“Con la problemática que estamos viviendo, si se incrementa el costo de la tortilla que todos los días se compra y todos los días se consume, pues van a tener una disminución en su capacidad adquisitiva. El poder adquisitivo, el peso mexicano, va a verse seriamente afectado en las clases más populares y, a la larga, esto va a detonar el incremento de los productos básicos”.

Arturo Matiello Canales.

En este sentido, el experto explicó que aunado a los aumentos que se den por el efecto de crecida de costos de los alimentos a nivel mundial se generaría un problema inflacionario y esto es un efecto que podría estarse presentando en los meses subsecuentes en este 2021 en tanto no se recupere la dinámica de alta producción y de distribución, no sólo de la tortilla sino de otros más de la canasta básica como el huevo y la leche.

“Por ejemplo, México no es autosuficiente en el maíz, entonces, vamos a tener un problema inflacionario, no fuerte, pero sí es un problema inflacionario, por lo que ello va a afectar directamente a los bolsillos de los sectores más desfavorecidos en donde la tortilla es no solamente un alimento básico, como lo es prácticamente en todas las casas del país”, dijo Matiello Canales.

Al respecto, detalló que, a escala internacional, los alimentos tienden a incrementar sus costos, debido a que la pandemia por SARS-CoV-2 ha provocado que, quienes se dedican a la actividad agrícola descuiden sus cosechas, aminorando la producción que se requiere y provocando una presión inflacionaria en alimentos, en donde México no es la excepción.

Aumento en el precio de la tortilla afectaría costos de la canasta básica

“Evidentemente hay una inflación oculta que se llama Inflación subyacente, que está afectando a toda la cadena de producción y distribución alimentaria, entonces vamos a vivir con un poco más de inflación”.

Te puede interesar:

Finalmente, reconoció que esta situación contradice el argumento presidencial de no haber incrementos en este tipo de alimentos, por lo que, el gobierno se ve rebasado en la realidad económica y muestra de ello, la tortilla, por lo que estimó que están perdiendo de vista los mercados internacionales que determinan el costo de los productos que el país consume.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen