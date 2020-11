5 mil 226 veracruzanos han muerto por COVID-19.

En la conferencia del 18 de noviembre de 2020, la epidemióloga Dulce María Espejo Guevara. Detalló que se han estudiado 73 mil 321 personas en búsqueda del SARS-COV-II. Mientras que 25 mil 231 fueron rechazados como negativos por los resultados de sus pruebas PCR. Por otro lado 38 mil 482 dieron positivo, de ellos 5 mil 226 fallecieron. Actualmente 226 personas tienen el virus activos

Sobre los contagios acumulados, Veracruz reporta un total de 8 mil 523, Xalapa 2 mil 510, Orizaba 2 mil 285, Córdoba 2 mil 103, Boca del Río 962. Al sur, Coatzacoalcos 2 mil 236, Minatitlán 1 mil 136, Cosamaloapan 812, Cosoleacaque 415, San Andrés Tuxtla 395. En el norte, Poza Rica tiene 2 mil casos, Tuxpan 1 mil 180, Pánuco 596, Martínez de la Torre 510, Papantla 443.

Después del informe técnico diario. La epidemióloga Guadalupe del Castillo Flores recordó que es muy importante someterse a una vasectomía sin bisturí. Ya que le permite a los varones un procedimiento no invasivo y no requiere hospitalización. Tiene una efectividad del 99%, además, no influye en el desempeño sexual. Del 16 al 20 de noviembre se efectuarán las jornadas intensivas de vasectomías gratuitas.

Si tiene o padece los consabidos síntomas del COVID-19, o sabe de quién los tenga no dude en llamar al 800 0123456. Donde expertos de la salud no sólo documentarán su caso y le dirán que hacer, también están capacitados para atender cuadros de Ansiedad, Depresión o Estrés. Diariamente se actualizan los datos sobre el paso de la enfermedad en el estado en el sitio web. Coronavirus.veracruz.gob.mx.

