4 mil 926 veracruzanos han muerto por COVID-19.

En la conferencia de salud vespertina del 30 de octubre del presente año 2020. La epidemióloga Espejo Guevara, en representación de los Servicios de Salud en Veracruz (SESVER), explicó que se han realizado más de 900 mil pruebas de PCR en el estado. De ellos, 23 mil 150 dieron resultados negativos, situación contrario a los 36 mil 964 que dieron positivo.

De ellos, 396 continúan activos en todo el estado, que han derivado en 4 mil 926 fallecidos. Actualmente hay con 1 mil 197 sospechosos. La ocupación hospitalaria en la entidad conurbada Veracruz-Boca del Río aún está por encima del 32%.

La región central es la que más infecciones reporta siendo Veracruz la número 1 con más de 8 mil registros. Después va Xalapa con más de 2 mil, luego Coatzacoalcos, Poza Rica y más. Por ello, la joven epidemiólogo Guadalupe Díaz del Castillo recordó que no hay que aflojar las restricciones sanitarias, ya que el estado ha estado avanzando.

“Tenemos que echarle muchas ganas para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la vida y la salud. No son tiempos de fiestas o reuniones, ya que eso compromete la seguridad de la vida de todos”, subrayó Roberto Ramos Alor, el secretario de Salud en Veracruz. “El virus no se ha ido, corremos el riesgo de volver a semáforo rojo si no tomamos la responsabilidad”.

Si presenta los síntomas de COVID-19 o conoce a alguien que los tenga, recuerde llamar al 800 0123456 donde expertos de la salud lo atenderán. Pero también se le da atención a otros casos como cuadros de Ansiedad, Depresión, Estrés u otros. Diariamente se actualiza el paso de la enfermedad por la entidad en el sitio web coronavirus.veracruz.gob.mx.

