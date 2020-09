Yeidckol Polevnsky: “Tengo la conciencia tranquila”

Al asegurar que no enfrenta ninguna denuncia formal por supuestos actos de corrupción, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, contendiente a la dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); aseguró tener la conciencia tranquila, en específico por los malos manejos de 3 mil millones de pesos en prerrogativas.

En su visita a la conurbación Veracruz-Boca del Río, Polevnsky Gurwitz dijo que se trata de una campaña sucia en su contra, la cual encabeza el actual presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Calificó la denuncia del actual presidente interino de Morena como un acto de ignorancia, debido a que solo deja en evidencia que no conoce los estatutos que marcan que el presidente y secretario general no tienen ninguna facultad sobre los recursos del partido. Además de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena no cuenta con esa cantidad de prerrogativas en su totalidad.

“Yo se los he garantizado total y absolutamente, no solo que tengo la conciencia limpia, no me gusta lo de las manos limpias, porque eso lo usaba el que nos robó la presidencia en el 2006, por eso prefiero evitarla; pero tengo la conciencia tranquila. Siempre he hecho todo con estricto apego a la legalidad y al estatuto. Las facultades de finanzas solo corresponden al secretario de finanzas. Yo no tengo ni sueldo dentro del partido ni tampoco firma, yo no firmo chequeras ni nada, así que todo ha sido un embuste de esta persona”, comentó.

Polevnsky Gurwitz se comprometió a trabajar duro para ganar las elecciones del 2021; y la prioridad será la creación del padrón de Morena, esto para que ningún militante o fundador se quede fuera de participar y de formar parte de las decisiones del partido.

MORENA arrasará en el próximo proceso electoral

Garantizó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tiene metidas las manos en el proceso interno de Morena, ni mucho menos los gobernadores.

“Yo puedo firmar en donde ustedes quieran, que el presidente de la república no se mete. Nosotros hemos sido muy críticos de esos presidentes del pasado que mangoneaban a los partidos y los usaban a su interés. Nuestro presidente, el Lic. López Obrador, no se mete, pero tampoco lo hacen los gobernadores”, comentó.

Destacó que los contendientes a la dirigencia nacional de Morena, que aseguran tener el apoyo de gobernadores y el mismo presidente, son gente que proviene de otros partidos y que buscan un beneficio; como es el caso de su contrincante Mario Delgado, que incluso en espectaculares ha colocado su foto con el presidente AMLO, cuando está prohibido por la constitución.

En su visita a la conurbación Veracruz-Boca del Río, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, actual Secretaria General de Morena, se negó a calificar el trabajo desempeñado por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, pues dijo al concluir la contienda interna, hará una evaluación del desempeño de todos los funcionarios públicos que son emanados del Movimiento Regeneración Nacional.

“Yo creo que los gobernadores de Morena no vienen de carreras políticas. Ustedes saben que el gobernador es un académico, él está trabajando en hacer las cosas distintas. Estoy segura que el gobernador que tiene una buena relación con el presidente de México estará trabajando fuertemente para cumplir con lo solicitado por el presidente”, comentó.

Resaltó que una vez que gane la dirigencia nacional de Morena, hará una evaluación del trabajo desempeñado por los funcionarios públicos de Morena.

Recordó que Morena es un partido de principios, valores y estatutos que se cumplen, y si una persona se desvía o incumple, no falla el Movimiento Regeneración Nacional, sino la misma persona; por ello, pidió no descalificar al partido por el comportamiento equívoco de alguien.

Explicó que Ramírez Cuéllar, únicamente llegó a Morena a empantanar y enlodar, pues dijo “con que se caigan solos, es suficiente”, pues dijo “hay que pelear hacia afuera, no hacia adentro”.

Se auto llamó lopezobradorista a mucha honra de tiempo completo.

Concluyó que Morena, arrasará en el próximo proceso electoral y desaparecerá al Partido Acción Nacional del estado de Veracruz.

“Vamos a ganar las 15 gubernaturas, nosotros vamos a ganar todo, ahora si vamos a arrasar y a desparecer al PAN en toda esta zona”.

