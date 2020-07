Ya pasó lo peor, afirma AMLO sobre la peor caída del PIB en México. El INEGI indicó que el Producto Interno Bruto se desplomó un 18.9%.

Cifra dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde a los tres componentes, la actividad primaria, secundaria y terciaria.

Por lo que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que lo peor de la crisis económica ya pasó.

“Le digo al pueblo que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que nos estamos recuperando. Va a ser una V (la recuperación), cayeron todas las economías del mundo, no es un asunto de México, ya estamos saliendo”.

AMLO indicó que México se recupera pese al índice del PIB

Destacó, que estos datos ya se esperaba, pues muestran la actividad de los meses de abril, mayo y junio, el periodo de más intensidad de la pandemia.

“Los datos del INEGI corresponden a esta situación reflejando la caída, vamos a esperar tres meses, para conocer el resultado del trimestre julio, agosto, septiembre, que lo veo con optimismo”.

AMLO informó que la Secretaría de Bienestar, ya trabaja para presentar una nueva medición, la cual será aparte del índice del Producto Interno Bruto.

“Crecimiento no es necesariamente bienestar, es que haya dinero, pero no hay garantía de distribución del ingreso, no solo se debe tener el cuenta el PIB y ahora con nuestro modelo se demuestra que se puede caer la economía y no va haber más pobreza”.

