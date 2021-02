Teotihuacán se encuentra menos de una hora de Ciudad de México; esta es una de las ciudades más importantes en la historia de la época prehispánica.

Esta zona arqueológica es una prueba del gran desarrollo urbano de los pueblos prehispánicos; y todos los años atrae la atención de millones de turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, debido a la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19, se mantuvo cerrada, hasta ahora.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá sus puertas el próximo miércoles 24 de febrero, bajo un estricto protocolo sanitario.

Días y horario

La Zona Arqueológica de Teotihuacán estará abierta todos los días en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde; con un aforo máximo del 30%, el equivalente a 3,000 visitantes por día, informó el INAH.

Los boletos se distribuirán en cinco puntos de acceso: habrá 700 entradas disponibles en las puertas 1, 2 y 5; la puerta 3 tendrá 350 boletos; y en el caso de la puerta 4, se ofrecerán 550 entradas para operadores turísticos.

Las únicas áreas que estarán abiertas de la zona arqueológica —que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, en 1987— serán la Calzada de los Muertos, así como las plazas y las explanadas, por lo que no podrás subir a la Pirámide del Sol ni a la Pirámide de la Luna.

También estarán cerrados el Templo de la Serpiente Emplumada, las ruinas de Quetzalpapálotl, el Museo de la Pintura Mural Teotihuacana, el Museo de la Cultura Teotihuacana, las cabezas estucadas de Río San Juan, los Palacios de Tetitla, Atetelco, Yayahuala, Zacuala y Tepantitla.

Las medidas de seguridad en Teotihuacán

Si te interesa explorar esta ciudad prehispánica es necesario que uses tu cubrebocas en todo momento, para protegerte a ti y al personal encargado de guiarte por esta aventura arqueológica. No te permitirán el acceso si no lo traes puesto.

Otra medida que se aplicará con la reapertura de Teotihuacán es la instalación de filtros sanitarios en cada entrada; ahí tomarán la temperatura y darán gel antibacterial a los visitantes. No podrás ingresar con bebidas alcohólicas, mochilas o bultos voluminosos; asimismo, deberás retirarte si vas en estado de ebriedad, sostiene el comunicado emitido por el INAH.

Guarda la sana distancia durante toda tu visita: desde tu llegada al área de taquillas hasta el final de tu recorrido por los vestigios de la antigua ciudad. Recuerda que la separación mínima respecto al resto de las personas es de 1.5 metros, a excepción de los niños, quienes deben estar junto a un adulto siempre.

El acceso a los baños será controlado y reducido para que no haya aglomeraciones.





Al final de cada jornada, el personal de la Zona Arqueológica de Teotihuacan desinfectará los espacios laborales, los servicios sanitarios y las áreas comerciales para mayor seguridad de los visitantes al día siguiente, aseguró el INAH.

Desde hace una semana, el Estado de México se mantiene en semáforo naranja y dio pauta a la reapertura de espacios culturales al aire libre, como Teotihuacán. De cualquier manera, lo mejor es que planees tu visita con todas las medidas preventivas posibles y estés al tanto de las disposiciones oficiales de la entidad a donde viajes.

Cuánto cuesta la entrada a Teotihuacán

La entrada por persona es de 70 pesos y el estacionamiento por auto cuesta 45 pesos.

Quedan exentos de pago: niños menores de 13 años, adultos mayores de 60 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes nacionales con credencial vigente.

Los domingos la entrada es libre a visitantes nacionales.

