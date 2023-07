Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que la senadora panista Xóchitl Gálvez será la elegida como la candidata de la Alianza Va Por México, la legisladora arremetió contra el mandatario y lo acusó de machista; además aseguró que la “van a intentar” destrozar.

La ahora nominada por el presidente a aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, Xóchitl Gálvez calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador de machista, pues dijo, le asusta que una mujer inteligente y capaz pueda obtener una candidatura por méritos propios.

Xóchitl Gálvez pide respeto a AMLO y lo llama machista tras destaparla para la presidencia

A través de un video publicado en sus redes sociales, Gálvez Ruiz respondió a los señalamientos del mandatario, a quien exigió respeto luego de asegurar en su conferencia matutina que fue elegida por el empresario Claudio X. González para ser la representante de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

“Las únicas mujeres que usted respeta es la que usted impone. Porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente”, aseveró.

A mí nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, concluyó su mensaje Xóchitl Gálvez.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante.



A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

