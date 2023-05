Visa americana: Costo y cómo tramitarla en 2023

Para ingresar legalmente a los Estados Unidos, es necesario que cuentes con una visa americana además de tu pasaporte.

Este permiso es emitido por la Embajada de los Estados Unidos en México o uno de los nueve consulados ubicados en la República Mexicana.

Los tipos de visas como turismo, negocios, estudio y empleo son los siguientes:

Visa B-2: Para vacaciones cortas, visitar familiares y amigos o tratamiento médico.

Visa B-1: Para negocios, reuniones o conferencias

Visa H-1B: Para trabajadores temporales con un título de enseñanza superior o equivalente.

Visa H-1B1: Para trabajadores temporales especializados con un título postsecundario.

Visa H-2A: Para trabadores agricultores temporales.

Visa H-2B: Para trabajadores temporales, limitado a países designados, con límite de excepciones.

Visa H-3: Para beneficiarios de programas de formación médica o de educación.

Visa L: Para trabajar en una sucursal, empresa matriz, filial o subsidiaria.

Visa O: Para personas con habilidades extraordinarios que destaquen en los campos de la ciencia, arte, educación, negocios o deportes.

Visa P-1: Para atletas que participarán en alguna competencia.

Visa P-2: Para personas que presten servicios esenciales en el marco de algún programa de intercambio entre Estados Unidos y otro país.

Visa P-3: Para artistas que participen en algún programa cultural.

Visa Q-1: Para quienes participen en un programa internacional de intercambio cultural.

Visa J: Para determinados maestros, profesores, viajes de trabajo de verano y otros participantes en intercambios, aceptados para programas aprobados.

Visa I: Para trabajadores de la prensa.

Visa F: Para estudiantes de Universidad, Preparatoria, preescolar, seminarios, conservatorios y otras instituciones académicas.

Visa M: Para formación profesional u otra institución no académica reconocida, distinta de un programa de formación lingüística.

Visas K: Para Inmigrantes.

Visa T: Víctima de tráfico humano

Visas 1R1 y CR1: Para personas casadas con ciudadanos estadounidenses

Visa K-3: Para personas casadas con ciudadanos estadounidenses en espera de una petición inmigrante I-130.

Visa K-1: Para personas comprometidas con ciudadanos estadounidenses.

¿Cómo tramitar?

El primer paso es ir a la página de la Embajada y llenar el formulario de aplicación DS-160, que toma unos 90 minutos. Es importante imprimir el formulario de solicitud para llevarlo a la entrevista.

Lo siguiente será subir la foto de acuerdo al formato requerido en las especificaciones .

Finalmente deberás solicitar una entrevista en la embajada o consulado del país en el que vives.

Es importante mencionar que si la tarifa de solicitud de visa debe pagarse antes de la entrevista, no es reembolsable. Si se aprueba su visa, es posible que también deba pagar una tarifa de emisión de visa según su nacionalidad.

Nota: El tiempo de espera varía según el tipo de visa, la locación y la estación del año, por lo que se recomienda aplicar en cuanto antes. La entrevista no es requerida para menores de 13 años y personas adultas mayores a 80 años.

Costos de la visa americana

El costo de la visa americana es de 185 USD ($3,228) para visas B, C-1, D, F, I, J, M, TN, S, T y U.

La visas H,L,O,P,Q,R para trabajadores temporales tienen un costo de 205 USD ($3,576)

Las visas comerciales y de ocupación especial aumentaron a 315 USD ($5,495).

Nota: El aumento se anunció en el Registro Federal el 28 de marzo de 2023 y entrará en vigencia el 30 de mayo de 2023.

Información sobre embajada y consulados en México

Embajada de Estados Unidos en México

Paseo de la Reforma 305

Colonia Cuauhtemoc

06500 Mexico, D.F.

Phone: (+52) 55-5080-2000

Fax: (+52) 55-5080-2005

Consulado en Ciudad Juárez

Paseo de la Victoria #3650

Fracc. Partido Senecú

Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico C.P. 32543

Phone: 656-227-3000

Consulado en Guadalajara

Progreso 175

Col. Americana

Codigo Postal 44160

Guadalajara, Jalisco, Mexico

Phone: (+52) 33-3268-2100

Fax: (+52) 33-3825-1951

Consulado en Hermosillo

141 Monterey Street

Col. Esqueda, C.P. 83000

Hermosillo, Sonora, Mexico

Phone: (+52) 662-690-3262

Fax: (+52) 662-217-2571

Consulado en Matamoros

Calle Constitución No. 1

Colonia Jardín

Matamoros, Tamaulipas 87330

Phone: (+52) 868-208-2000

Fax: (+52) 868-816-0883

Consulado en Mérida

Calle 60 No. 338-K x 29 y 31

Col. Alcala Martin Merida, Yucatan, Mexico 97050

Phone: (+52) 999-942-5700

Fax: (+52) 999-942-5758

Consulado en Monterrey

Prolongación Ave. Alfonso Reyes #150

Col. Valle del Poniente

Santa Catarina, Nuevo León

México 66196

Phone: (+52) 81-8047-3100

Fax: (+52) 81-8342-5433

Consulado en Nogales

Calle San José s/n

Fraccionamiento los Alamos

C. P. 84065 Nogales, Sonora

Phone: (+52) 631-311-8150

Fax: (+52) 631-313-4652

Consulado en Nuevo Laredo

Paseo Colon 1901

Colonia Madero

Nuevo Laredo, Tamaulipas 88260

Tel: 867 714 0512 (from México),

867-714-0512 (from the US)

Consulado en Tijuana

Paseo de las Culturas s/n

Mesa de Otay

Delegación Centenario C.P. 22425

Tijuana, Baja California

Phone: (664) 977-2000

