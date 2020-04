VIDEO enfermero del IMSS denuncia golpiza por coronavirus. Tras la muerte de un paciente, familiares agredieron al personal por no poder recibir el cuerpo.

Los hechos se registraron en las instalaciones del Hospital General de la Zona 48 de San Pedro Xalapa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Azcapotzalco.

El enfermero Daniel Zamorano a través de su cuenta de Facebook, da parte de lo sucedido en el nosocomio.

Indica que cuatro hombres y dos mujeres lo golpearon, ya que su familiar había muerto, pero que lamentablemente su cuerpo no sería entregado de la manera tradicional.

“Su familiar murió por Covid19 desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado”.



En su mensaje el trabajador de la salud, dijo que las personas con pacientes que fallezcan por coronavirus en un hospital, no lo volverán a ver.

“Un país que no cree en la existencia del virus, un país que critica el trabajo médico, un país que si el gobierno no hace lo que la gente quiere, golpea, grita, escupe, me das pena México”.

En el video se observa como un grupo de personas, entre lo que se observan a personas con uniforme del IMSS, cuando empiezan los golpes.

De acuerdo a declaraciones, los familiares ingresaron a las instalaciones agrediendo a un elemento de seguridad, y golpeando al enfermero.

También se indica que amenazaron de muerte a una doctora de la institución médica.

En días pasados, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, indicaba que no era necesario cremar los cadáveres de los pacientes infectados por el coronavirus.

“Los equipos correspondientes que no son diferentes para el procesamiento de cualquier persona que fallezca por cualquier causa conocida o desconocida”.

En el HGZ 48 del IMSS 4 hombres y 2 mujeres golpearon al personal porque su familiar murió por Covid19, ingreso el lunes y no lo volvieron a ver por estar aislado, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado, ¡no lo volverás a ver si muere en un hospital por CORONAVIRUS pic.twitter.com/avp0BUI5UQ — Jesús Ramírez M. 🇲🇽 🏆 (@CR7_JesusRam) April 10, 2020

