Las familias víctimas de feminicidios y defensoras se enfrentan cotidianamente a autoridades de las fiscalías generales de los estados, que se niegan a investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres, además de las omisiones y dilaciones que les impide acceder a la justicia, señaló la directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada.

Al no investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, la Fiscalía General del Estado (FGE) genera un subregistro de violencia en Veracruz, dijo en la conferencia de prensa para dar a conocer el Foro “Sentencia Mariana Lima, parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género”.

Aun cuando la FGE se ha dado a la tarea de clasificar los asesinatos de mujeres en feminicidios u homicidios, la entidad veracruzana continúa en los primeros lugares a nivel nacional por el alto número de registros en violencias contra las mujeres, en el que se incluye la violencia sexual.

Destacó que en Veracruz se vive una violencia “grave” contra las mujeres, lo que propicia ocupar el tercer lugar en feminicidios, sin contar las muertes violentas de mujeres que la FGE calificó como homicidios.

“El contexto que vivimos de violencia contra las mujeres es muy grave; Veracruz ocupa el tercer lugar en feminicidios a nivel nacional, sin considerar que muchos de los asesinatos no son clasificados cómo tal; es decir hay un subregistro porque no están investigando los asesinatos o muertes violentas de las mujeres” expresó.

María de la Luz informó que según los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el periodo que comprende de enero a octubre del 2022, han asesinado a 3 mil 170 mujeres en el país, y apenas 792 son investigados cómo feminicidios, al resto de las víctimas le niegan la perspectiva de género.

Veracruz con subregistro de muertes violentas de mujeres: OCNF

En el caso de Veracruz, de enero a octubre van 133 mujeres y niñas asesinadas, y la FGE sólo investiga a 62 como un presunto feminicidio, y a las otras 71 se les niega el derecho a investigar con perspectiva de género y lo califican como homicidio.

En cuanto al registro nacional por el delito de desaparición, plantea que en Veracruz del año de 1964 hasta octubre del 2022 han desaparecido 4 mil 86 mujeres, adolescentes y niñas, principalmente en los municipios de Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, y Orizaba.

“Pero hasta ahorita el estado de Veracruz no ha especificado cuáles son de larga data y cuáles se actualiza en los últimos dos años. La autoridad no ha emitido esa información y nos preocupa que en un contexto grave de desapariciones no se tengan los datos”.

María de la Luz lamentó que en México se vive una violencia generalizada en la que está alertado más de la mitad del país, “estamos hablando de 25 declaratorias y hay estados en las que no se ha solicitado por el miedo de solicitar una alerta como es Tamaulipas”.

A la conferencia de prensa acudieron la directora de Incidencia de Justicia Pro Persona A.C., Ana Yeli Pérez Garrido; la defensora de derechos de mujeres y niñas, Irinea Buendía madre de la víctima de feminicidio Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 de junio del 2010 en el Estado de México; y la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Metzeri Ávila San Martín.

En voz de María de la Luz, explicaron que el foro “Sentencia Mariana Lima, parámetro nacional ahora juzgar con perspectiva de género”, se hizo esta vez en Veracruz por la preocupación de las más de 50 Asociaciones Civiles que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) por la violencia contra las mujeres que acontece a nivel nacional

Dijo que Veracruz, es uno de los 25 estados con más Alertas de Violencia de Género por la gravedad en asesinatos y desapariciones de mujeres.

Las participantes hicieron un llamado a las autoridades de la FGE para que los asesinatos de mujeres sean investigados con la sentencia Mariana Lima Buendía, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015.

“Ésta planteó un estándar de cómo investigar la violencia feminicida y este sigue siendo el gran desafío de los gobiernos y fiscalías de cada estado de este país. Por eso Veracruz decidió ser el segundo estado, después del Estado de México, por la violencia grave y las maneras y padrones y modos operandi que están poniendo en riesgo la vida de las mujeres, mujeres en condición de mayor vulneración y precariedad”.

Destacó la importancia de difundir en medios de comunicación, que los asesinatos de mujeres deben investigarse con perspectiva de género.

“Es importante que la población sepa que con esta sentencia ya no hay excusa y los gobiernos y autoridades tienen la obligación de investigar con perspectiva de género. Por eso la sentencia Mariana Lima es trascendente porque obliga a investigar que toda muerte violenta debe de investigarse con perspectiva de género” finalizó.

