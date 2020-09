Van 15 días de manifestaciones feministas contra la CNDH

Septiembre dio inicio a una serie de movimientos sociales en los que la lucha feminista y la de los derechos humanos se unieron para dar como resultado la toma de sedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 25 estados del país.

Distintos colectivos han salido a las calles en los últimas 2 semanas a exigir un alto a la violencia feminicida y que se respeten sus derechos, así como el esclarecimiento de diversos casos en los que los derechos humanos fueron violentados y la CNDH no ha hecho nada al respecto.

Durante los últimos 15 días se han registrado 25 manifestaciones de mujeres en distintos estados del país. San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo, Durango, Colima, Baja California Sur y Querétaro son las excepciones, en todos los demás estados hay registro de manifestaciones y concentraciones de mujeres en estos días.

Veracruz, Nuevo León, Puebla, Chiapas, Sonora, Tabasco, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán, Aguascalientes y Tlaxcala son otros estados donde grupos (en su mayoría feministas) han tomado edificios de organismos protectores.

