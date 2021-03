La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM separó del cargo a Genaro Castro Flores, luego de viralizarse en redes sociales una grabación donde justifica los feminicidios e incluso hace una apología de la tortura a mujeres que asisten a las marchas.

“Estos comentarios vulneran los principios y valores universitarios. Como medida urgente de protección, el 9 de marzo por la mañana, el profesor fue separado del grupo y se brinda el acompañamiento legal a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos”, refiere el comunicado de la UNAM.

En el video se logra escuchar al docente decir a sus alumnos que no le importaría ingresar a la cárcel con tal de conocer las verdaderas intenciones de las feministas.

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?”, señaló el profesor.

Posterior a ello, mencionó que “si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita, eso no, el que anda mal termina mal”.

Se han presentado otros casos

No obstante a ello, no es la primera vez que un catedrático hace comentarios misóginos en una clase.

A finales del mes de enero, se separó del cargo a Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero, docente de la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, luego de señalar que “lo primero que veo de una mujer son sus chichis”.

La Colectiva feminista Violetas FES Aragón compartió el video en redes sociales y cuestionó el discurso de las autoridades universitarias sobre la violencia de género y sobre el maestro que justifica feminicidios.

