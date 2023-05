El accidente del pasado 1 de abril donde un globo aerostático se desplomó y se incendió en la zona de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, dejó como saldo dos muertos y una sobreviviente.

Regina Nolasco Becerril, la menor que sobrevivió al incendio de un globo aerostático en Teotihuacan, relató cómo fue el accidente donde fallecieron sus padres, al señalar que experimentó “un dolor sorprendente” y ha pasado momentos de desesperación.

“No le tengo miedo a la muerte, sé que mis papás están ahí, esperándome, en algún momento, y me quedo con la enseñanza de que tu mundo puede cambiar” rápidamente, dijo la menor de 13 años en entrevista para un canal internacional de habla hispana.

En el globo estaba el conductor Víctor Daniel ‘N’, Regina y sus padres: José y Viridiana. El momento fue captado en video, donde se apreció cuando la canasta comenzó a incendiarse con los pasajeros a bordo, además de que se escucharon gritos de pánico y auxilio de los ocupantes.

El piloto decidió saltar, desde cuatro o cinco metros de altura, y luego escapó. Regina se lanzó del globo poco después, presentó fracturas y quemaduras.



“Un dolor sorprendente”, sobreviviente narra accidente en globo en Teotihuacán

Su mamá permaneció más tiempo en la canastilla, se arrojó desde unos ocho a diez metros y murió al caer. El papá se quemó en la canastilla y su cuerpo descendió junto con el globo.

“Mi mamá cayó a lado mío y no se paró. Me levanté y empecé a gritarle a la gente ‘ayuda, ayuda’. Todos se me quedan viendo sorprendidos. Pasaron dos minutos, escucho los gritos de mi papá, veo el globo arriba, veo cómo se está incendiado y fue un dolor sorprendente porque era consciente que mi mamá ya había muerto”, relató a la cadena estadunidense.



