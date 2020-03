Un día sin mujeres, conductora explica por qué sí fue a trabajar. Vaitiare Mateos, periodista de TV Azteca, se unió al Paro Nacional de Mujeres, pero de otra forma.

Si bien la convocatoria solicitaba a todas las mujeres no acudir a sus trabajos, escuelas y demás actividades, la conductora de noticias en Azteca Uno y ADN 40, explica sus razones.

“Vine a trabajar porque he luchado mucho para llegar a donde estoy, porque nadie me ha regalado nada”.

Vaitiare Mateos, recalcó en red nacional, que como muchas mujeres, ha luchado por que su voz sea escuchada, para las que hoy ya no pueden hacerlo, porque su voz fue silenciada.

Recordó datos oficiales, diez mujeres son asesinadas todos los días en nuestro país, enfatizando, solo porque son mujeres.

“Por las acusadas, las acosadas, por las violadas, quienes han sido golpeadas, denigradas o vulneradas en cualquier sentido”.

“Estoy aquí para gritarle al mundo que reclamamos igualdad de derechos, porque me merezco que me paguen igual, por el mismo trabajo y por el mismo esfuerzo y la misma preparación que tienen mis compañeros hombres”.

Recordó la lucha de las mujeres al paso del tiempo, agradeciéndoles que gracias a ellas, hoy tienen derechos y garantías.

“Estoy aquí porque desde mi trinchera voy a pelear todos días, no solamente el ocho y nueve de marzo, porque ningún caso de violencia contra la mujer que impune”.

Destacó que usará el espacio laboral y su voz, para denunciar la violencia que viven las mujeres en la actualidad en el México.

“No me siento segura yendo a sacar dinero a un cajero, en la calle o cuando voy sola a un baño en un bar o en un restaurante, tampoco me siento segura cuando un grupo de hombres se me queda viendo”.

Un día sin mujeres, Vaitiare Mateos clama justicia para las mujeres

“Así voy hacer conciencia sobre el cambio cultural que urge en nuestro país y en todo el mundo, porque la cultura machista, lleva siglos promoviendo la violencia contra la mujer y se tiene que acabar”.

Y recalcó que hoy tomó una difícil decisión, presentarse a trabajar, el motivo, no callarse, ni desaparecer, se presentó a reclamar justicia.

