Tras pandemia no se espera repunte de delitos, asegura AMLO. Detalló el presidente que no se ha abandonado a los mexicanos en esta crisis sanitaria.

“No porque se le esta dando atención a la gente, no abandonamos a la gente, se dispersaron recursos para adultos mayores, las becas, créditos (…) Esta estrategia de apoyar abajo, es distinta a lo que se hacia anteriormente”.

“Si hay esperanza, no se nos incrementa, si la gente es atendida no se nos incrementa la delincuencia por necesidad, algunos apostaban que con la crisis viene los asaltos, no, nuestro pueblo a actuado de manera ejemplar y responsable”.

Pese a pandemia en México, los homicidios se mantienen

Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que no se espera el repunte de la incidencia delictiva, por lo que señaló, cada vez irán bajando los delitos para conseguir la paz y tranquilidad.

“Acerca de lo que planteas sobre la incidencia delictiva y la pandemia, como a partir de la pandemia se disminuyen delitos, si, se advierte esta disminución, no así desgraciadamente en homicidios”.

López Obrador, aseguró que desde que llegó su gobierno, México ha tenido mayor control de los delitos, pues destacó que en casi todos los tipos de delitos han bajado.

“Es muy poca la cifra negra, ha habido disminución en robo a carros, a casa habitación (…) Donde no memos podido reducir considerable es en homicidios, por que se trata por lo general de enfrentamientos que se dan entre grupos de la delincuencia organizada”.

AMLO informó que del número de homicidios diarios, el 70 por ciento tienen que ver con enfrentamientos entre grupos armados.

“Que sucede, pues que heredamos una situación de grupos que actuaban con impunidad y también que había contubernio con autoridades y se consolidaron como grupos”.

