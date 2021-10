Trabajadores de la refinería Dos Bocas realizan paro de labores; exigen mejores salarios

Más de mil trabajadores que laboran en la refinería Dos Bocas, del estado de Tabasco, iniciaron un paro de labores tras exigir mejores salarios.

Los empleados acusaron mal trato y explotación laboral, y demandaron pago de horas extras, equipos de protección, transporte de personal y horario de alimentos.

“No nos dan un salario justo y nos tienen trabajando muchas horas. Nos faltan uniformes y las comidas. Esa es la inconformidad que aquí nos tiene”, apuntó uno de los obreros.

“Exigimos un salario digno y que respeten nuestras ocho horas de trabajo; peleamos horas justas de comida porque no alcanzamos por exceso de personal y falta de comedores”, agregó otro empleado.

Los empleados denunciaron que son obligados a laborar 10 horas y media por un pago de 3 mil 700 pesos semanales, por lo que exigen salarios similares a otras compañías, las cuales ofrecen 4 mil 500, aproximadamente mil pesos de diferencia.

“Mínimo igualarnos a otras compañías con 4 mil 500 pesos. También peleamos transporte para el personal foráneo porque con el sueldo no nos da para pagar”, manifestó otro obrero.

Hasta el momento, la Secretaría de Energía (Sener) no ha fijado postura al respecto. Los trabajadores señalan que no retomarán sus labores en tanto no se cumplan las demandas.

Con información de: Milenio

