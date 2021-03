Xalapa, Ver.- El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa expresó que la reforma al Código Penal, que define como grave el delito de ultrajes a la autoridad, es totalmente arbitraria; además parece que lleva dedicatoria para todos los que no comulgan o no piensan de la misma manera del actual gobierno.

En entrevista, opinó que un estado democrático no tendría mayor reparo en aceptar la reforma; sin embargo, cuando en Veracruz se tiene a la peor policía ministerial para investigar, cuando prevalece la inseguridad rampante, se presta a que haya abusos en contra de cualquier ciudadano.

“Porque yo no creo en la Fiscalía, no creo en el Poder Judicial porque son entes sumisos al Poder Ejecutivo. Entonces solamente basta que una diga, como la detención de Franco, -que no lo estoy defendiendo, que podrá ser lo que sea-; con jueces que traen consigna”, señaló.

De manera que sólo va a bastar con que el policía se rasgue la camisa y hacerlo imputable a ti sin ninguna prueba o elemento avanzado del Derecho.

Esa modificación legal es preocupante

Mundo Arriasa recalcó que, ante la sumisión de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial al Ejecutivo, es muy preocupante dicha modificación legal, porque al final un juez federal declarará la libertad de todos los que sean acusados de ese delito, aunque el juicio público se ejerce.

Te puede interesar:

Finalmente, externó que nos esperan unos tiempos de incertidumbre jurídica plena para los que no comulgan con la forma de pensar con el actual gobierno y para los que sí comulgan tendrán esa justicia y gracia, como decía Benito Juárez.

“Sí hay una incertidumbre jurídica, sí hay una violación elemental a los principios generales del Derecho que dice toda norma es general, abstracta e impersonal y aquí parece que lleva dedicatoria a todos los que no comulgan o no piensan de la misma manera que piensan ellos”, recriminó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.