Todos cabemos en la Cuarta Transformación, asegura Adán Augusto López Hernández

“En la Cuarta Transformación cabemos todos; no debe haber diferencias entre hermanos. Todos somos lo mismo. Vamos juntos, en unidad y con lealtad, a consolidar nuestro movimiento” llamó esta tarde Adán Augusto López Hernández.

En la asamblea informativa organizada en el puerto de Mazatlán, Sinaloa; describió qué es la Cuarta Transformación: “este es un movimiento de generosidad, que es del pueblo y para el pueblo. Nadie sobra aquí”.

El delegado nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación auguró que, precisamente por ser éste un movimiento de carácter popular, “va a continuar por muchos años más en México” y llamó a consolidarlo entre todos.

Así, resaltó que la esencia de la Cuarta Transformación son los Programas Sociales que “nacieron de la cabeza y el corazón” del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la oposición y los dueños del dinero se van a quedar con las ganas de que concluyan junto con el actual gobierno.

Ninguno de los Programas Sociales va a desaparecer; por el contrario, se van a consolidar y se verán fortalecidos, principalmente la Pensión Universal para Adultos Mayores, que de 4 mil 800 pesos actualmente, pasará a 6 mil pesos bimestrales a partir del próximo año: “Se van a quedar con las ganas; tengan para que se entretengan”, dijo a aquellos que desean la culminación de estos Programas, que son la esencia del movimiento, reiteró.

En su octavo día de recorrido por todo el país, de los 70 que comprende esta etapa de trabajo interno en Morena, Adán Augusto López Hernández subrayó que las Asambleas informativas, además de dar a conocer qué es la Cuarta Transformación, tienen el objetivo de consolidar el movimiento creado y guiado por el presidente López Obrador.

Recordó que aprendió la política al lado del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, a quien reconoció como su maestro, y se refirió al veto que le ha impuesto Televisa: “No me importa. Que no me saquen en sus noticieros y menos en sus telenovelas, pero tampoco en su programa ese de El Privilegio de Mandar”, advirtió.

Lo que me importa, insistió, es entrevistarme con ustedes, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, a quien le robaron la presidencia en dos ocasiones, en 2006 y 2012, “pero no hay fraude que dure tres sexenios, ni pueblo que lo aguante”, por lo que en 2018 el tabasqueño, su paisano, ganó contundentemente y se convirtió en el presidente más votado en la historia de este país.

Adán Augusto López Hernández recordó que en días pasados rechazó los 5 millones de pesos que le otorgó su partido para el financiamiento de estos 70 días de trabajo interno, y resaltó que, como lo hizo en su momento el hoy presidente López Obrador, sabe hacer política “con las tres eses”: sudor de la frente, suela de sus zapatos, y saliva, que después se convertirá en hechos.

Así, el político tabasqueño insistió en que el próximo año habrá una reforma profunda al Poder Judicial porque “los jueces han fallado en su contra”, dijo a los asistentes, porque son “los dueños del dinero los que mandan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

