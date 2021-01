El presidente Andrés Manuel López indicó en gira por Guerrero que al terminar su sexenio “yo me jubilo” y descartó permanecer como un dirigente permanente

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este sábado, durante su gira por el estado de Guerrero, que al término de su sexenio se piensa “jubilar”, ya que no pretende ser un “dirigente permanente”.

Hay gente buena que puede dar continuidad a la 4T

En gira por el estado de Guerrero y al inaugurar la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez”, el mandatario señaló que hay gente buena que puede dar continuidad a la llamada Cuarta Transformación que emprendió.

Terminando el sexenio “yo me jubilo”, dice Andrés Manuel

López Obrador indicó que por eso apura a su gabinete a terminar las obras y compromiso que ha impulsado para terminar a tiempo, “no soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida”, dijo.

Descartó permanecer como un dirigente permanente, eterno, “no hay que caer en el necesariato”, indicó y dijo que hay que pensar en el relevo generacional, “de ahí la importancia de hacer cosas por los jóvenes es importante, para garantizar hacia el futuro, es decir, que siga la lucha por la justicia, la democracia, sin dar paso a la corrupción y los lujos”.

