Taxistas piden “piso parejo” ante apps de transporte

Taxistas adheridos a la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos de la República de México (ANETAAC), encabezados por Gonzalo Ortiz Castelán, nuevamente se pronunciaron en contra de la operación ilegal de las aplicaciones de transporte, al no existir un “piso parejo”; ya que no tienen que pagar una licencia, placa, revista, ni mucho menos rotular sus unidades para operar.

El entrevistado hizo un nuevo llamado a las autoridades federales, para que eviten legalizar este tipo de servicios y hacer cumplir la ley vigente. Dicha ley establece que cualquiera que otorgue el servicio de transporte de pasajeros, sin contar con una concesión o permiso, está incurriendo en el delito de transportación ilegal de pasajeros.

Ante esta situación, ya se han presentado alrededor de 5 mil amparos a nivel nacional, en su mayoría en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

En específico en el estado de Veracruz, no se ha presentado ninguno, debido a que las autoridades estatales, han respondido para evitar que se realice esta actividad ilícita.

“Nosotros ya estamos amparados y toda la gente tendrá que ampararse. Me refiero a los concesionarios y de manera política, hacer entender a los legisladores, nosotros hemos promovido alrededor de 5 mil amparos, en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana; y aquí en Veracruz no se ha hecho ningún amparo, porque los gobernantes que han estado han dado el apoyo para legislar para que no se pueda ejercer una actividad ilícita, que está penalizada con cárcel”, comentó.

El llamado es para evitar que este tipo de apps, empiecen a operar en las provincias, luego de que ahora están siendo apoyadas por taxistas locales, que están otorgando el servicio de transporte a través de alguna de estas apps.

“El porcentaje que se ha dado ahorita aproximadamente es de un 30 por ciento de unidades del servicio público que están agregados a esa aplicación; pero hay también un 20 por ciento de unidades particulares”, comentó.

Destacó que no es malo otorgar el servicio de transporte público a través de una aplicación; solo que son ilegales y representa una competencia desleal y afectación directa de los intereses de los concesionarios.

“Nosotros pagamos una serie de impuestos y de reglamentaciones para poder dar nuestro servicio y los particulares no, entonces nosotros queremos el piso parejo”, comentó.

Recordó que desde hace doce años, los taxistas siguen cobrando tarifas añejas que no rebasan los 25 pesos; y desde que llegaron estas aplicaciones han deteriorado el ingreso de los conductores, debido a que las apps, imponen sus tarifas.

Concluyó que la llegada de InDriver a Veracruz y DiDi Food, que al igual que Uber Eats, representan un fantasma para poder cubrir un sistema de transporte privado que en realidad es un servicio público, que debe de concesionar el estado, incluso en la designación de las tarifas.

