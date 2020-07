T-MEC no permitirá la explotación de trabajadores, dice AMLO. Mediante un video en sus redes sociales, el presidente habló sobre su reunión con Donald Trump.

“El nuevo Tratado de Libre Comercio se inicia en un momento muy oportuno porque todos sabemos que hay una crisis económica mundial por la pandemia”.

Desde el Palacio Nacional, destacó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, favorecerá a los trabajadores, con mejores condiciones laborales.

“La visita sirve para demostrar que aunque tengamos posturas distintas, si se pone por delante el interés general, se puede llegar a acuerdos, sin prepotencia, sin extremismos, buscando la conciliación y el diálogo”.

T-MEC mejorará condiciones de trabajo en la región asegura AMLO

Recalcó Andrés Manuel López Obrador, que su visita a Washington y la Casa Blanca fue buena y exitosa. “Agradezco a Trump porque nos dio un trato respetuoso”.

“Tienen que cambiar las condiciones laborales de los trabajadores. No habrá explotación de la mano de obra mexicana. Habrá democracia en sindicatos. No habrá inspectores, pero sí habrá un mecanismo de comisiones que vamos a estar cuidando que no haya explotación de trabajadores”, agregó.

Señaló que el inicio del anterior tratado el TLC, por ejemplo China tenía salarios muy bajos, por lo que se decía que tenía esa ventaja sobre México.

“El salario en China, que estaba más bajo que en México, ya subió y el de México, en estos 20 años, bajó. Ya hay una diferencia de 100 dólares, unos 2 mil 300 pesos al mes”.

Por eso, se busca una mayor integración económica entre las tres naciones, para buscar un mayor bienestar para los ciudadanos, además de crear mejores condiciones para producir lo que hasta el momento se importa.

