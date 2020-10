Suman 90 mil 309 los mexicanos fallecidos por COVID-19.

En la conferencia del 28 de octubre del 2020 siendo el día 241 con la pandemia, dentro del día 151 de la Nueva Normalidad. Tuvo un inicio con el doctor José Luis Alomía (quien es el Director General de Epidemiología) detalló que se han estudiado a 2 millones 344 mil 805 personas fueron estudiadas en búsqueda del SARS-COV-II. 1 millón 94 mil 322 mil fueron rechazados como negativos en la prueba PCR a diferencia de los 906 mil 863 que resultaron positivos.

Aunque según cifras oficiales, la cifra real de contagiados podría ascender hasta 1 millón 054 mil. De estos últimos, han fallecido 90 mil 309, con un incremento del 7% que se traduce en 2 mil 366 fallecimientos durante la última semana. Sobre la ocupación hospitalaria, hay un 34% de las camas disponibles lo que es una disminución del 1% con respecto a la semana anterior.

Te puede interesar:

COVID-19 deja 89 mil 814 fallecidos en México

Fieles ignoran al COVID-19 para venerar a San judas Tadeo

Suman 90 mil 309 los mexicanos fallecidos por COVID-19.

Un reportero de Publímetro le cuestionó al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez qué medidas tomarían durante el Buen Fin. Esto sucedió porque unos feligreses católicos rompieron las medidas sanitarias para cantarle a San Judas Tadeo. De modo que está en duda qué acciones tomará el gobierno cuando ocurran posibles aglomeraciones.

“Hemos conversado con la jerarquía católica para acoplar los rituales para no romper las medidas sanitarias. Especialmente con los cantos a la Virgen del 12 de diciembre, ya que más de 3 millones de personas se congregan en la Basílica de Guadalupe. De modo que pondría en riesgo todo el progreso en reducir la pandemia. Lo más probable es que ocurra de manera virtual para no comprometer la salud de nadie, lo que por cierto no ocurrirá en los canales oficiales. Pues vivimos en un Estado Laico, aunque se ha pedido un permiso especial para celebrar por los medios de comunicación digitales éstos rituales religiosos”.

Desde esta casa editorial lo invitamos a mantenerse al tanto del diario acontecer en el estado, el país e incluso el mundo. Para ello sólo debe pulsar los vínculos aquí debajo, que lo redirigirán a nuestros espacios digitales. Ahí encontrará las noticias más relevantes a un sólo click de distancia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.