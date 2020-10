Suman 83 mil 507 los mexicanos fallecidos por COVID-19.

En la conferencia número 222, del día 132 de la Nueva Normalidad. El epidemiólogo José Luis Alomía detalló que 2 millones 68 mil 647 personas fueron analizadas, derivando en 957 mil 251 confirmados. Y 83 mil 507 muertos. Sobre las estimaciones, cifras oficiales apuntan que 939 mil 600 son los enfermos reales estimados que derivaron en 94 mil 804 posibles muertos.

Sobre la ocupación hospitalaria, de las 28 mil 768 hay 20 mil 916 disponibles. Con 7 mil 852 ocupadas. De los 10 mil 727 respiradores totales hay 8 mil 290 disponibles

Te puede interesar:

Suman 4 mil 494 los fallecidos por COVID19 en Veracruz

Insuficiente, dotación de vacunas contra influenza en Veracruz

Suman 83 mil 507 los mexicanos fallecidos por COVID-19.

Hoy viernes fue presentado un nuevo semáforo de riesgo epidemiológico nacional de modo. 7 entidades van del amarillo al naranja, 5 pasaron de naranja a amarillo, 1 sigue en verde y 20 no han presentado cambios. Al final, hay 17 estados teñidos de naranja, 14 amarillos (Entre ellos Veracruz) y Chiapas que sigue en verde.

Hoy se registró un incremento del 1% en contra de las expectativas del subsecretario de Promoción de la Salud López-Gatell. No obstante, quienes deciden si ya es prudente salir con tal o cual normalidad son los gobernadores. Ellos dictarán los nuevos protocolos con las medidas sanitarias pertinentes pues ello. No sólo son autoridad sanitaria, sino que conocen muy bien el acontecer de su estado.

Además, el subsecretario detalló que todavía no tiene más información sobre el infectado de COVID que había recibido la vacuna de Astra Zeneca. Ya que no se han detallado las circunstancias en que ocurrió, pues en ejercicios así se suministran vacunas reales o placebos. Dijo entre otras cosas, que los animales no pueden dar positivo a COVID-19 pese a que el virus se originó en animales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.