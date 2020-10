Suman 83 mil 096 mil los fallecidos por COVID-19 en México.

En la conferencia número 220 el doctor José Luis Alomía explicó que de los 2 millones 053 mil 282 estudiados. 804 mil 488 fueron confirmados, de los que 948 mil 928 resultaron negativo mientras que 83 mil 096 han fallecido. Todavía hay un 38% de disminución de casos en esta, la semana 39. Aunque según cifras oficiales podría haber 933 mil 255 casos estimados con 94 mil 363 muertes estimadas.

Sobre la ocupación hospitalaria. De 29 mil 066 camas hay 21 mil 056 disponibles con 10 mil 727 respiradores totales hay 8 mil 174 disponibles.

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatell detalló que en el mundo hay 10 proyectos de desarrollo de Vacuna. Lo anterior hace referencia a la inmunización contra el SARS-COV-II con el grado más alto de aprobación clínica. Además, recordó que CONACYT, FEMSA y otros se han estado reuniendo con el presidente Andrés Manuel para tratar el consumo de alimentos.

Para evidencia lo anterior destacó que se está legislando para no utilizar más el Glifosato, una sustancia que conserva los alimentos. No obstante, en Europa hay evidencia científica de que no sólo está afectando la salud de su gente, sino que tiene agentes cancerígenos. Por ello, la CONACYT ha tenido una importante participación dada su experiencia cone l tema.

Además recordó que la reformación del artículo 051 de la Ley General de Salud contempla el etiquetado frontal. Logro parcial de la la diputada veracruzana Carmen Vedel. Dicho etiquetado fue recientemente premiado por el Doctor Tedros, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.

A lo largo del resto de la conferencia, Natalia Toledo Paz, Secretaría de Cultura. Hablaron de como el maíz y las tortillas guardan una estrecha relación con múltiples ámbitos de la vida pública de México. Haciendo un especial énfasis en CENCALI, que viene del Náhuatl “Casa del Maíz” donde se habla de la coyuntura del arte, la historia y la alimentación con el maíz.

