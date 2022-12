Sospecha AMLO que Estados Unidos estuvo detrás de la destitución de Castillo

En conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés López Obrador, dijo que sospecha que Estados Unidos está detrás de la crisis política en Perú.

En ese sentido, dijo que tratará el tema del “injerencismo” de Estados Unidos sobre los pueblos latinoamericanos, en el próximo encuentro bilateral, a llevarse a cabo el 9 de enero de 2023.

“Es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas, como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadunidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas”, expresó desde la mañanera que tuvo lugar en Chetumal, Quintana Roo.

Detalló, que la embajadora de Estados Unidos en Perú emitió el primer mensaje luego de la destitución de Castillo como presidente y posteriormente se entrevistó con la presidenta electa por el Congreso de Lima.

Por lo que hizo el llamado a Estados Unidos a respetar la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

“Ya no poner, quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie”, recalcó.

AMLO sostuvo que lo sucedido en Perú fue un golpe del conservadurismo, debido a que están de por medio los intereses económicos de las élites y criticó nuevamente al actual gobierno peruano por usar la represión para combatir las protestas.

Por último, dijo que a la familia de Castillo se le brindará la protección necesaria en México.

