Debido a la controversia que causó el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el exsubsecretario de Planeación y Política Turística, Simón Levy, abrió una convocatoria para rediseñarlo. Y, a diferencia de la convocatoria del rediseño de libros de la SEP, en esta ocasión el ganador sí será acreedor de una recompensa.

Levy dio a conocer la convocatoria por medio de Twitter y destacó que el primer lugar ganará un viaje de 10 días todo pagado a Pekín, mientras que el segundo lugar será acreedor a un viaje a cualquier lugar de México por 7 días. En el mismo tweet aseguró que la aportación es suya.

A quien diseñe el mejor logo del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles apoyaré con los siguientes premios a los primeros 2 lugares:

1. Un viaje todo pagado a Pekín 10 días cuando se abran fronteras. Primer Lugar.

2. Un viaje a cualquier lugar de 🇲🇽 por 7 días.

La aportación es mía. — Simón Levy (@SimonLevyMx) April 11, 2021

La fecha límite para participar es el 30 de abril; para ello, deberán enviar sus propuestas al correo [email protected]. Las entregas deben realizarse en formato de imagen JPG y el diseño es libre, sin embargo se deben considerar “la creatividad, la historia, el futuro de México”.

Los encargados de elegir los mejores dos rediseños del logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles serán los diseñadores: Edgar Flores-Saner, Luis Torres, Ixchel Estrada, Carlos Lerma y Sonia Romero.

La convocatoria rápidamente atrajo la atención de varios diseñadores, quienes ya mandaron sus diseños. Incluso algunos de ellos fueron compartidos en la cuenta de Twitter de Levy, sin embargo, destacó que son demasiados trabajos los que han llegado, por lo que habilitarán un sitio para que todos se puedan apreciar en tiempo real.

Miren la propuesta de Cesar Martínez pic.twitter.com/xOTbYJXDcB — Simón Levy (@SimonLevyMx) April 12, 2021

“¿Hay o no hay talento en México y América Latina? Claro que la creatividad se paga, si no, no participarían los que aman a México”, agregó el exsubsecretario de Planeación y Política Turística.

Anteriormente el logo oficial que fue difundido muestra las iniciales del aeropuerto, con una torre de control supliendo a la letra “I”, un avión y un mamut en colores gris y azul.

