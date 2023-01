Si Lozoya repara el daño puede llevar proceso en libertad: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que conferencia mañanera que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, puede llevar su proceso en libertad si repara el daño por el caso de Agronitrogenados.

“Si el señor Lozoya está dispuesto a la reparación del daño, entonces sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad”, expuso.

No obstante, comentó que si no hay devolución de dinero no se podrá llegar a un acuerdo la Fiscalía.

López Obrador, apuntó que busca recuperar los recursos que se utilizaron para la planta de Agronitrogenados, para destinarlos en fertilizantes y producción de alimentos.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, el director de Pemex, dijo que con los 216 millones de dólares que se han recuperado del daño ocasionado por Agronitrogenados, se ha realizado la reparación de plantas y se han entregado fertilizantes a pequeños agricultores.

Cabe destacar, que Emilio Lozoya, ha ofrecido 3.4 millones de pesos para reparar el daño de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, sin embargo, PEMEX no ha accedido a aceptar esta cantidad.

Emilio Lozoya, enfrenta cargos en México por cohecho y lavado de dinero y este martes aplazó la audiencia por el caso Agronitrogenados por un plazo de 30 días.

