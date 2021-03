¡Si Félix va, Morena se va!! Feministas convocan a una rebelión

Feministas aseguran que si procede la candidatura de Félix Salgado Morena se va; convocan a una manifestación en la explanada de Palacio Nacional mañana en punto de las 7 de la mañana

La mañana de este lunes, el Colectivo Nacional Feminista (Conafem) “Ningún agresor en el poder”, respaldada por activistas y líderes de diversas agrupaciones afines en el país, convocó a una “rebelión” este martes 2 de marzo a las 07:00 de la mañana, en la explanada del Palacio Nacional, para protestar en contra de la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura del estado Guerrero al coincidir que, ¡Si Félix va, Morena se va!

En un panel realizado en la plataforma digital en Facebook: Las Constituyentes MX, la vocera de la Conafem, Yolitzin Jaimes Rendón, quien recientemente fuera agredida físicamente y amenazada en días pasados en un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Iguala, Guerrero, por protestar en contra de las aspiraciones políticas del exsenador Salgado Macedonio, acusó a las legisladoras de Morena de querer darle a la ciudadanía “atole con el dedo” y de simular que, en un acto feminista, habrían tirado la candidatura del político, cuando en realidad el partido marrón tiene hasta este martes 2 de marzo para reponerla, de lo contrario, Félix Salgado Macedonio será el candidato a gobernador de Guerrero, por lo que defenderán a un estado que se ha visto manchado por la pedofilia y el crimen.

“Desafortunadamente nos dieron “atole con el dedo”, se burlaron de nosotras las mujeres (…) Ellas no nos representan (…) Desde este mundo que traemos aquí en el pecho se hace un llamado a la rebelión, se hace un llamado a derrocar a este gobierno opresor y violador (…) Vamos a leer nuestro posicionamiento, vamos a darle la cara al estado opresor que quiere sostener a un violador y llevarlo a la gubernatura de Guerrero”, sostuvo en el uso de la voz.

Jaimes Rendón descartó que estos movimientos se traten de una oposición partidaria, pues aseguró que el feminismo nació antes que Morena y si ese partido no escucha a sus mujeres, menos lo hará con las víctimas, muestra de ello es que los recursos y acciones del gobierno sólo se han enfocado a encender luces y pintas de naranja, lo cual es “pura faramalla”.

“Recuerden que un 2 de marzo va a iniciar la Revolución Feminista (…) Hay que luchar porque el aborto sea legal, hay que luchar porque el presupuesto sea para la política pública en materia feminista (…) Que las alertas ya funcionen”.

Por su parte, la antropóloga social y defensora de los derechos de las mujeres, Yndira Sandoval Sánchez, hizo un llamado al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena detener esta aspiración y que se rompa este Pacto Patriarcal, pues mencionó que no es posible que se pongan en duda las denuncias de las víctimas y se privilegien los derechos políticos del acusado.

Al respecto consideró que, en un acto de congruencia, la militancia morenista, principalmente de Guerrero, tendrían que estar solicitando que el resolutivo emitido por la CNHJ garantice que Félix Salgado no estará contemplado en la reposición de ese proceso; así también las y los aspirantes a la nueva candidatura deberían pugnar porque el exalcalde de Acapulco no se incluyera en las encuestas, si es el caso; por lo que, a la fecha, no existe ningún cambio de registro, ni notificación de que la figura se vaya a reponer ante Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero), plazo que vence este martes.

“Se están burlando totalmente, ya lo ha hecho el presidente (…) con el “ya chole”, el que las feministas hemos sido tachadas de todo (…) han invisibilizado la voz de mujeres congruentes”.

No obstante, lamentó que en este caso salen a la luz presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, y ejemplo de ello es el fiscal de ese estado quien se atrevió a declarar que recibió órdenes de dar carpetazo al caso, es por esta razón que en el país sólo ocho de cada 100 mujeres que han sido víctimas de violación sexual denuncian y que de acuerdo a las estadísticas cada hora se violen a dos mujeres en México.

En este contexto, la líder del colectivo feminista “Brujas del Mar”, Arussi Unda, recordó que, en la actual gestión federal, el segmento femenino ha venido recibiendo duros golpes por decisiones que hoy en día todavía afectan su entorno, tal como los recortes presupuestales a estancias infantiles, a institutos de las mujeres, a las alertas, los refugios, entre otros, lo cual representa un retroceso y desmantelamiento negativo; de la misma manera, rememoró que Veracruz es la entidad que en 2019 encabezaba la lista con mayor número de casos de feminicidios en la república mexicana y en este 2021 se ubica en el segundo sitio, después del Estado de México; aunado a ello, cuenta con dos declaratorias de alertas, de las cuales, una es por violencia feminicida y otra por agravio comparado, por lo que las mujeres en la actualidad son consideradas el enemigo público número uno.

“Somos las feministas las que estamos haciendo la chamba del estado, las que estamos haciendo el acompañamiento a las víctimas (…) Ellos son los corruptos, nosotras lo único que queremos es justicia (…) En México, en donde están asesinando a 11 mujeres diariamente y la cifra sigue subiendo ¿Qué más tiene que pasar? (…) Es momento de hacer propuestas, pero más que eso, acciones”.

Finalmente, expuso que, ante su falta de actuación, la única alternativa es quitarles la mayoría en los congresos y externó que es lamentable que hayan defraudado a tantas personas que creyeron en que ellos serían una alternativa de progreso nacional.

