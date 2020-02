Sheinbaum admite cadena de negligencias en caso Fátima, así lo indicó ante medios de comunicación, tras reunirse con la madre de la menor fallecida.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó que el caso es doloroso e indignante, enfatizando que siempre su gobierno estará de lado de las víctimas.

Dijo que se reunió con familia de Fátima Cecilia Aldrighett Antón, quien desapareciera hace seis días, y fuera encontrada muerta este fin de semana.

Claudia Sheinbaum enfatizó, “vamos a llegar la verdad”.

Además apuntó, “Hay una cadena, yo lo diría, de negligencias en instituciones y para poder cambiarla, tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final”.

El cuerpo de la menor fue encontrado desnudo y sin vida, envuelta en una bolsa negra, siendo descubierto por vecinos de la zona este 15 de febrero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), indicó que se inició la investigación respectiva, bajo el protocolo de feminicidio.

Además en rueda de prensa, se informó que para llegar a las personas que perpetraron el hecho, se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos, para quienes otorguen informes sobre el caso.

También se presentaron una serie de videos, donde se muestran a la menor de edad, quien fuera recogida por una mujer afuera de la escuela de la menor de edad.

La fémina ahora, es la principal sospechosa del asesinato de Fátima, pues se observa en el material de video, como camina por varias calles llevando de la mano a la pequeña.

Por su parte, el tío de la víctima, acusó a las autoridades de cometer una serie de errores, desde que la familia dio parte para su localización.

“Las autoridades no están haciendo lo que les corresponde, no se están comunicando entre ellos, hay muchas agencias que no pudieron hacer nada para estar en contacto entre ellas y alcanzar a mi Fátima con vida”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.