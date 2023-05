Sentencian a 6 años de prisión a Roxana Ruiz, mató a su violador

Roxana Ruiz fue sentenciada a 6 años, 2 meses de prisión esto tras ser declarada culpable del uso excesivo de legítima defensa tras asesinar a Sinaí, en mayo del 2021.



La juez Mónica Osorio Palomino determinó que Roxana sí asesinó a Sinaí con exceso, pues “haberle dado un golpe en la cabeza para defenderse y dejarlo inconsistente hubiera sido suficiente”, sin embargo, lo golpeó en diversas ocasiones e incluso cercenó su cuerpo para después intentar abandonarlo en la esquina de la calle Organillero y avenida Chimalhuacán, en esta misma localidad.

Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta”, dijo al salir Roxana.

Además la autoridad judicial fijó una multa por reparación del daño material de 196 mil 267 pesos y reparación del daño moral de 89 mil 620 que juntos suman 285 mil 287 pesos que deberán entregarle a la familia de Sinaí.

