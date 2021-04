Señalan irregularidades en detenciones por asesinato del presidente de Coparmex en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí logró que el Poder Judicial dictara sendos autos de Vinculación a Proceso contra cuatro veracruzanos a quienes se les atribuye el homicidio de Julio César Galindo Pérez, presidente de Coparmex en esa entidad. El homicidio ocurrió el pasado 1° de marzo de 2021 en la capital potosina.

Sin embargo, los representantes legales de los imputados aseguran que el proceso estuvo lleno de irregularidades; las cuales son planteadas en la narrativa de hechos y la argumentación jurídica realizadas dentro de las cuatro demandas de amparo que presentan los cuatro veracruzanos.

“Existen deficiencias constitucionales, hubo tortura, incomunicación y otros ultrajes y actos prohibidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales”, mencionan los abogados en un comunicado. Además, aseguran que los elementos constitutivos de los delitos que se les imputan no están debidamente acreditados; por lo que existe un claro caso de duda sobre su responsabilidad.

No existe señalamiento válido

Por otro lado, los representantes legales aseveran que no se acreditó el nexo causal porque no existe señalamiento válido, regular y legal en contra de los imputados. “Se valoraron hechos que de ninguna manera se encuentran robustecidos por alguna prueba obtenida de manera legal y que tampoco son ciertos; no se cumplió con la obligación de adminicular ese dicho con otras probanzas para que pudieran alcanzar legalmente valor jurídico, al no considerar el juez la ausencia de pruebas”, señalan en el comunicado..

Contrario al argumento planteado por la fiscalía, los supuestos datos de prueba recabados de ninguna manera resultan pertinentes, idóneos ni suficientes para tener por acreditada ni indiciariamente su probable participación en la ejecución del delito.

Los imputados se ampararon

Cabe mencionar que los ciudadanos Rudy “N”, Abel “N”, Ramiro “N” y Nicolás “N” demandaron la Protección y Amparo de la Justicia Federal al presentar las correspondientes demandas el 29 de marzo pasado, ante el Juzgado Cuarto de Distrito, en San Luis Potosí, las cuales quedaron con los números de registro: Rudy, 1591/2021; Nicolás 1588/2021; Abel, 1592/2021; y Ramiro, 1596/2021.

