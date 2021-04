Desde la tarde de este marte empezó a viralizarse en redes sociales un video en el que se alcanza a observar como un hombre, señalado como David Monreal Ávila candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, toca los glúteos de una mujer; misma que fue identificada por los usuarios como Rocío Moreno, la candidata a la alcaldía de Juchipila.

Según los usuarios de Twitter, en su mayoría, esto ocurrió el mismo martes durante un recorrido que realizó Monreal por las calles del municipio de Juchipila. Cabe mencionar que Monreal ofreció una entrevista a Ciro Gómez Leyva, en la que declaró que “fue un roce involuntario”.

“Es mentira. No sucedió tal cosa. Sacan de contexto. En todo caso fue un roce involuntario. No sucedió. No hay nada. Por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”, dijo el candidato a la gobernación de Zacatecas.

El candidato a Gobernador de Morena en Zacatecas, David Monreal, tocando a una candidata.

En el corto video se percibe cómo el hombre se detiene durante la caminata, para dirigirse hacia su lado izquierdo; rápidamente toca a la mujer en el brazo y, luego de una breve pausa, toca su glúteo, lo que provoca que ella reaccione llevándose las manos hacia esa parte de su cuerpo.

Unos minutos después de los hechos, se realizó un mitin, el cual encabezó el mismo Monreal; sin embargo, resalta que Rocío Moreno no subió al templete.

Por su parte, Claudia Anaya Mota, candidata a la gubernatura de Zacatecas por la coalición PRI, PAN y PRD, calificó estos hechos como “inadmisibles” y llamó a no normalizar la violencia contra las mujeres.

Rocío Moreno: “¡Basta de calumnias!”

Por su parte, Rocío Moreno, difundió un mensaje en el que señala que el video que se hizo viral daña su integridad y la de David Monreal.

“No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, señala.

“La cuarta transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado, vamos a ganar”, finaliza el video de la candidata a alcaldesa.

