Secretario de Gobierno de la CDMX tiene COVID-19 después de haberse sometido a una prueba para identificar la enfermedad que ha afectado a todo el Mundo.

José Alfonso Suárez del Real, titular, reveló dicho resultado en su cuenta de Twitter.

Ahí, aseguró haber avisado a todas las personas con las que convivió para que se realicen dicha prueba y descarten la presencia del virus.

Te puede interesar:

“Les informo que he dado positivo a la prueba de COVID-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, indicó en su cuenta de Twitter.

Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa. pic.twitter.com/prFcmQPadf — José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (@JASRA1) August 10, 2020

Secretario de Gobierno de la CDMX tiene COVID-19 por lo que está en cuarentena

Suárez del Real tiene menos de un mes desempeñando este cargo. Anteriormente, fungió como titular de la Secretaría de Cultura capitalina.

Cabe recordar que la Ciudad de México aún se mantiene en semáforo color naranja, pues los casos de pacientes hospitalizados no han descendido hasta el momento, razón por la cual están en alerta extrema.

Twitter @ElDictamen.