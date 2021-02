Tras apagones, la Secretaría de Energía pide ahorrar luz

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle pidió a la ciudadanía ahorrar electricidad, tras los apagones que han ocurrido en el país

Ante la próxima entrada del frente frío número 36 al noroeste de México, la funcionaria destacó que es importante ahorrar energía y utilizarla de forma eficiente.

Destacó que se debe usa de forma eficiente

“Exhortar a la población a que hagan un ahorro eficiente de la energía, este ahorro eficiente es: si no estamos ocupando una habitación, no tener las luces prendidas; si tenemos un equipo conectado y no lo estamos usando, pues desconectarlo y hacer el uso eficiente de la energía”, destacó.

“Ése es el ahorro para, en estas próximas 48 horas que entre el frente frío número 3, mantener el sistema eléctrico nacional en forma continua para todos los mexicanos”, refirió Rocío Nahle.

Esto lo informó a través de un acto con el gobierno capitalino, donde anunciaron un proyecto de energía en la Central de Abasto, por lo que, Nahle hizo las recomendaciones principalmente para Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas tres entidades principalmente se han visto afectadas durante los últimos días, debido a que las bajas temperaturas han afectado a un gran sector de su población.

Por su parte la funcionaria aseguró que ningún hospital en México ha tenido cortes de energía y recordó que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) anunció, de ser necesarios, cortes programados y rotativos, que van de 15 a 30 minutos.

