El ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió a Mazatlán este miércoles para tener un desayuno con las cooperativas de pescadores que están en Playa Norte y en Playa Sur.

Detalló que la invitación se realizó hace “algún tiempo”, por lo que prometió que sería el primer lugar que recorrería del estado de Sinaloa.

“Tuvimos un desayuno en el que me plantearon sus ideas, puntos de vista, a ellos les gustaría, esencialmente que haya una escuela nacional de pesca como lo hay, bueno no llegamos hasta ese punto pero a ellos les gustaría que pensáramos en eso”, dijo el ex canciller.

Además, la propuesta se da para que los pescadores locales puedan competir con la pesca comercial, y de igual manera para procesar sus propios productos.

Se reúne Marcelo Ebrard con pescadores de Mazatlán

En su búsqueda por la Coordinación Nacional de la Defensa de la 4T, en el tercer día de recorridos concluyó la reunión con los pescadores, en donde aseguró “Yo llevo en el corazón lo que me han planteado; ya que me enseñaron también como se usa la red, porque como vamos a hablar de la pesca si no vienes, si no los escuchas y si no te das una vuelta y aprendes algo, vivir la situación que ellos tienen”.

Hay que recordar que los aspirantes comenzaron los recorridos el pasado 19 de junio, y tendrán hasta el 27 de agosto para visitar cada rincón de la República Mexicana, así como de lograr simpatizantes.

