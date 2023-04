La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el traspaso administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por violar el articulo 21 constitucional.

Lo anterior se determinó con 8 votos a favor y cuatro en contra de los ministros, Yasmín Esquivel, Loreta Ortíz y Arturo Saldívar.

SCJN invalida traspaso de la Guardia Nacional a Sedena

Te puede interesar:

El ministro Alberto Pérez Dayán, apuntó que la Guardia Nacional debe ser una organización de seguridad de carácter civil y que trasladarla al Ejército sería igual de inválido como transferirla a otra Secretaría como la de Cultura o Bienestar.

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda que en la interpretación de estos textos, su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión de manera que lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”, explicó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ