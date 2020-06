Sánchez Cordero usa gotas contra COVID siendo su única “arma” para protegerse en contra de la enfermedad viral que ha afectado a todo México.

La titular de la Secretaría de Gobernación no usa mascarilla pero sí un remedio cítrico para combatir al coronavirus según una entrevista que realizó para W Radio.

Sánchez Cordero fue cuestionada sobre si se ha protegido en contra del COVID-19.

“Yo no, no, no. Yo estoy blindada con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos”, añadiendo que estas las conoció tras entrevistarse con una bioquímica.

“Las vi en varias entrevistas a una chica inteligentísima, ingeniera bioquímica, que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, yo le pedí y para mis colaboradores.

“Se las di al gobernador de Querétaro, al de Hidalgo y al de Tabasco”, manifestó al medio.

La titular de Segob aseguró que el virus llegó para quedarse, como la influenza y el sarampión, y hay que mantener la sana distancia para evitar contagios.

“Tenemos que tomar las precauciones necesarias y probablemente tengamos otros virus en el futuro. Tenemos que tomar precauciones, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que lavarnos las manos con mayor frecuencia, respetar la sana distancia, sobre todo en estos momentos”, apuntó.

Además, agregó que la vida ya cambió a raíz de este virus.

“Creeo que es importante que nos empecemos a dar cuenta que ya cambió nuestra vida, que ya cambió nuestra cultura, y que tenemos que ir hacia adelante con otra visión, porque tenemos que ser responsables de lo que nos pasa a nosotros mismos, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros colaboradores y todos los cercanos”, agregó.

