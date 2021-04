Salgado Macedonio advierte que será gobernador de Guerrero

Esta tarde durante un mitin en Chilpancingo, Félix Salgado Macedonio aseguró que será gobernador del estado de Guerrero, aunque afirmó que se tiene que cumplir con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre su candidatura a la gubernatura de dicho estado.

“Se los advierto, voy a ser gobernador de Guerrero”, dijo Salgado Macedonio; sin embargo, luego agregó que hay que cumplir lo que está diciendo el TEPJF. “Tenemos 48 para sustituir al candidato, no hay más, hay que hacerlo”.

Afirma Félix Salgado Macedonio que no va a pelear y que Morena ganará Guerrero en unidad. Espera dirigencia resuelva en 48 horas a candidato o candidata pero califica a quienes manejan instancias electorales como "léperos, cínicos, mañosos y pornográficos". pic.twitter.com/vbWtJGwLnm — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 28, 2021

Salgado Macedonio también anunció que interpondrá una denuncia por internet ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por la violación artera a su derecho humano político y electoral”; además, acompañará al candidato que designe Morena por su recorrido en el estado.

El guerrerense acusó que los magistrados tomaron la decisión de “manera amañada para cumplirle sus compromisos a los viejos caciques, corruptos”.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló como un “golpe a la democracia”. Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador dijo que “de debe aprender a evadir el acoso y la provocación”; y agregó que considera un exceso lo que aprobaron los magistrados el día de ayer. “Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana”, señaló.

AMLO aseveró que esta decisión no tiene justificación, pues asegura que a él le consta que Salgado Macedonio no realizó actos de precampaña. Sin embargo, solicitó no caer en la provocación. “Hay que aceptar la resolución del Tribunal Electoral”, señala.

