Rosario Robles seguirá en la cárcel tras caer en contradicciones

AMLO dice que el Tren Maya lo quiere la gente. El Presidente de México, asegura que el proyecto continúa por que tiene el apoyo de los ciudadanos.

“La gente está apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en 5 estados del sureste”.

Es una inversión pública de más de 120 mmdp, “no es crédito, no es deuda y no se afecta el medio ambiente, habrá reducción de emisiones de más del 50%”.

Reiteró el mandatario, que es una obra que va a reactivar la economía de cinco estados de la República Mexicana, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“No se afecta el medio ambiente, al contrario se mejora todo el medio y no solo el ambiente. No es lo mismo el ferrocarril que no contamina que el transporte”.

Dijo que las críticas al proyecto, solo provienen de los conservadores, son ganas de afectarnos de no dejar que el gobierno cumpla con sus compromisos y de que no haya progreso.

“Hay un derecho de vía de 50 kilómetros y el tren solo necesita 15, no se tiran árboles no se despoja a nadie de sus tierra, no hará contaminación”.

EN VIVO la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.