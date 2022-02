Roberto Palazuelos se retira del proceso por la gubernatura de Quintana Roo 

Roberto Palazuelos se retiró de la contienda por la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura de Quintana Roo; “me bajo antes de que me bajen”, indicó.

De acuerdo con el medio El Universal, el empresario señaló que el propio Dante Delgado, dirigente nacional de MC, le dijo que lo mejor era que se retirara.

“Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, indicó Palazuelos.

Además, explicó que tuvo un encuentro personal con Delgado, donde ambos acordaron que no siguiera dentro del proceso electoral por las múltiples polémicas en las que se había visto envuelto.

“Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, apuntó.

Asimismo, Palazuelos descartó que esta decisión haya sido para dejar el camino despegado a Mara Lezama, la candidata de Morena que actualmente lidera las encuestas en el estado.

Señaló que Delgado lo invitó a quedarse dentro de Movimiento Ciudadano, pero éste se negó debido a la oposición que existe contra él al interior del partido.

