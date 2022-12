Rinde Amado Cruz Malpica Primer Informe de Gobierno

*Dio a conocer resultados y acciones en nueves rubros

*Dijo que se están sentando las bases para heredar soluciones sostenibles, que perduren y sean resultado de haber hecho lo necesario.

El presidente municipal, Amado Jesús Cruz Malpica, rindió su Primer Informe de Gobierno, destacando las obras y acciones desarrolladas en Coatzacoalcos, divididas en nueve rubros: Reactivación Económica, Salud Pública, Educación, Cultura, Deportes, Alumbrado Público, Seguridad Pública, Agua Potable y Saneamiento, así como Obras Públicas.

“No es un informe vacío, se mostró una síntesis, falta más, no es fácil la transformación y no se escogió solo patear la lata, estamos lidiando con la consecuencia de decisiones que se omitieron hace 5, 10, 15, incluso, hace 20 años: el basurero, el agua, la seguridad, y lo que no estamos haciendo es quejarnos”, enfatizó.

En el Anexo al Palacio Municipal, en Sesión Pública y Solemne de Cabildo, ante cientos de asistentes, el Presidente expresó que la auténtica transformación lleva su tiempo y que se están sentando las bases para heredar soluciones sostenibles, que perduren y sean resultado de haber hecho lo necesario.

“Tengo el honor de gobernar a esta ciudad al lado de un Cabildo plural, cuya vocación de servicio y acompañamiento agradezco, al lado de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, entregando lo mejor de sí”, señaló.

Acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Esther Mortera Zetina; de Felipe Zúñiga González, en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; abundó que en su administración seguirá poniendo énfasis en las colonias populares en impulsar la recuperación económica para que la ciudad renazca.

“Se los digo: se ha ordenado nuestra casa y nuestros primeros frutos nos indican que vamos por buen camino. Estamos en la mira de inversionistas internacionales que no toman decisiones por empatía, sino mediante el cálculo implacable de sus números”, apuntó.

Previo a su discurso, con la presencia del comandante de la Séptima Zona Naval, Marcos Hernández Gutiérrez; y el comandante de la 29 Zona Militar, Fernando Colchado Gómez; autoridades municipales de la región, empresarios, periodistas y sociedad civil, se dio a conocer los resultados a través de la proyección de un video con los avances de este primer año de trabajo.

“Toda mi memoria está impregnada de ese Coatzacoalcos generoso en oportunidades para quien llegó aquí a buscar suerte y a trabajar duro; el orgulloso de sus avenidas que muchos años fueron vanguardia nacional y mundial de urbanismo; ese Coatzacoalcos que hoy tengo en mente y el honor de gobernar”, compartió.

Desarrollo Económico

Tras dos años de pandemia, el puerto fortaleció con dos ferrobuques el servicio de transporte de contenedores en una ruta marítima que nos conecta con Mobile, Alabama, proyectando a futuro un traslado de 300 mil contenedores anuales en una primera fase.

También, se incrementó un 50 por ciento el servicio del sector hotelero y restaurantero; además, durante Semana Santa, 300 mil turistas visitaron el municipio a través del programa cultural “500 Años Coatzacoalcos.

Cabe hacer mención que el Corredor Interoceánico ha entrado en una nueva fase a cargo de la Secretaría de Marina, así como con el gasoducto submarino y la terminal de etileno.

Salud Pública y Asistencia Social

En apoyo a las personas de escasos recursos se entregaron 54 tanques de oxígeno a pacientes enfermos de Covid-19 y como parte de acciones preventivas contra la pandemia, se sanitizaron 129 espacios públicos.

También, se otorgaron 15 mil consultas médicas en la Dirección de Salud Pública Municipal, domiciliarias y en brigadas; mientras que, el personal proporcionó dos mil 139 pláticas de promoción a la salud.

Como parte de la prevención de enfermedades, mil 200 deportistas fueron atendidos durante el programa “Cuidando tu Corazón” implementado en el Malecón Costero.

En las Brigadas de Servicios Municipales, se beneficiaron a 60 mil personas con pruebas de signos vitales, glucosa, hipertensión, así como entrega de medicamentos. Y en acciones contra el dengue, zika y chikungunya se concientizó a 8 mil 770 habitantes.

DIF municipal

En el área a cargo de la presidenta del DIF, Esther Mortera, el personal médico de esta institución prestó 7 mil 089 consultas generales a población vulnerable, 3 mil 020 consultas odontológicas, 18 mil 385 atenciones en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRIS) y 24 mil 472 acciones de enfermería en el primer filtro de atención.

Educación y Cultura

En el área educativa, se impulsó la cultura del reciclaje a través del programa “Misión Tlacuache”, aplicada en escuelas donde niños, padres de familia y maestros participaron en la colecta de plástico, evitando que toneladas de PET lleguen a la playa, espacios públicos, canales a cielo abierto, entre otros.

Por su parte, en Cultura se implementó el programa “Desde mis Orígenes”, impulsando a artistas locales, urbanos, danzoneros, cantantes, llevando música y folclor a los polígonos de atención prioritaria, a diferentes escenarios de playa, a través de festivales como “Quetzalcóatl Vive” dentro de los festejos de los 500 Años, “Desde mis Orígenes”, “La Guelaguetza”, entre otros.

Deportes

En materia deportiva, se arrancó el año con el “Tour Quetzalcóatl” donde se contó con la participación de 620 ciclistas del país; posteriormente, dos mil 870 niños y jóvenes hicieron actividad física en “Verano 500” en diferentes disciplinas.

Un total de 774 jóvenes participaron en “La Copa Revolución de Futbol y Volibol”; y en diversas colonias de Coatzacoalcos se impulsaron actividades físicas gratuitas, a beneficio de 800 personas.

Alumbrado Público

Para mejorar la iluminación en calles y avenidas de la ciudad, se instalaron mil 500 nuevas luminarias; además se cambiaron 335 lámparas que se encontraban obsoletas y como parte de las atenciones inmediatas solicitadas por la ciudadanía, se atendieron 3 mil 260 reportes.

Seguridad

Priorizando una de las necesidades principales de Coatzacoalcos como lo es la seguridad, se logró el cien por ciento de policías con el Certificado Único de Identidad Policial (CUIP), además que se les otorgó capacitación en temas de Derechos Humanos, leyes, deportes y psicológicos.

Se realizaron 18 mil 171 visitas domiciliarias en varios sectores del municipio, incluyendo escuelas de todos los niveles educativos, padres de familia y vecinos a quienes se les impartieron temas de medidas de protección.

Día y noche brindaron apoyos a 13 mil 841 personas como parte del Programa de Policía de Proximidad Social; se acudió a escuelas dando pláticas de prevención a 2 mil 274 alumnos en el programa “Mi Escuela y Yo”; y se apoyó a la Fiscalía General del Estado en 76 operativos de búsqueda.

Rehabilitación de calles y avenidas

Para evitar hundimientos y encharcamientos durante la época de lluvias, en este año se limpiaron 12 kilómetros de canales a cielo abierto; y se llevaron a cabo mil 614 acciones de saneamiento y alcantarillado con maquinaria pesada.

Por otra parte, para mejorar la seguridad vial, se aplicaron más 8 mil metros cúbicos de asfalto y concreto hidráulico en avenidas de Coatzacoalcos; y para mejorar la convivencia social se rehabilitaron 23 parques.

Agua Potable y Saneamiento

El Programa Integral de Saneamiento de Coatzacoalcos ha contemplado la reparación de 3 kilómetros de líneas y recolectores de nuestra red de drenajes con lo que se beneficia a más de 150 mil habitantes.

Asimismo, se recuperaron 6 pozos, con sustitución de bombas y motores para que el agua llegue a los hogares porteños con mayor fuerza; se aplicaron 795 acciones de mantenimiento civil en toda la ciudad y atendieron mil 395 reportes de diferentes rubros.

Durante el informe de labores se contó con la presencia de la diputada federal, Flora Tania Cruz Santos; el diputado federal, Mario Alberto Torres Escudero; la diputada local, Eusebia Cortés Pérez; así como presidentes municipales, ex presidentes municipales, representantes de cámaras, líderes empresariales, religiosos, deportivos, jefes de manzana, entre otros.

