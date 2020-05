Ricardo Peralta, subdirector de gobernación federal da positivo al Covid-19

Ricardo Peralta, subdirector de gobernación.-Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación Federal dio a conocer mediante su red social Twitter que dio positivo a las pruebas de coronavirus que se realizó en días pasados.

Indicó que se encuentra en aislamiento y continuará con las indicaciones médicas dispuestas por la Secretaría de Salud ante la pandemia de Covid-19, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Cabe indicar que este nuevo caso positivo por Covid-19, se sumó al caso de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y a Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien este último diera positivo el pasado 2 de mayo.

También se suman los casos de los mandatarios estatal mexicano, que dieron positivo al coronavirus Covid-19, el primero fue el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien también se encuentra en cuarentena.

También se encuentran los diputados federales, Jorge Alcibíades García y Libier González Anaya, que dieron positivo en pasados días a las pruebas por Covid-19.

Así como el caso del exsecretario de Gobernación y senador por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong quien diera positivo a las pruebas de coronavirus.

Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa

