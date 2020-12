Ricardo Exsome presentará virtualmente su Segundo Informe de Labores

Será durante la primera semana de enero cuando el diputado federal de Morena, Ricardo Exsome Zapata, rinda su segundo informe de labores legislativas; mismo que será de manera virtual a través de sus redes sociales, ante la pandemia del COVID-19.

“La primera semana de enero, tenemos hasta el 15 de enero para presentarlo; y lo haremos con todas las disposiciones y cuidados que marca el tema de la pandemia. Seguramente será virtual, habrá poca gente. Solo es recordar a la gente lo que hemos hecho en el transcurso del año”, comentó.

Citó como ejemplo que desde la comisión de infraestructura se gestionó la asignación de recursos a una de las obras más requeridas en Veracruz, que es la modernización y ampliación del tramo de la Cabeza Olmeca hacia la Ciudad Industrial Bruno Pagliai; misma que ya se cumplió el año pasado, en la entrada al Nuevo Veracruz, y este año se están realizando estos trabajos a la altura de la Guardia Nacional, hacia el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona.

Citó que para el 2021, se gestionarán recursos para la construcción de dos pasos superiores vehiculares; uno hacia la entrada de la Central de Abastos y otro en la entrada a los fraccionamientos de La Florida, Hacienda La Parroquia y el Seminario; que son los puntos de conflictos sobre todo en las horas pico.

Explicó que se tienen planes de ampliar aún más el Aeropuerto de Veracruz, hacia la entrada del Nuevo Veracruz. Sin embargo se tienen problemas de invasión del derecho de vía por parte de algunas empresas a las que les permitieron ocupar esos terrenos; incluso por parte de las autoridades municipales que se encontraban en turno. Para lograrlo se tendría que empezar un conflicto legal, debido a que cuentan con la documentación oficial de su instalación en esa zona.

Explicó que en estos proyectos se están invirtiendo alrededor de 85 mdp y restan más de 300 mdp por aplicar para el próximo año.

“Hay alrededor de 400 millones de pesos, ahorita se están metiendo alrededor de 85 millones de pesos y hay 300 millones de pesos más que están previstos para estas obras para el año que viene”, comentó.

Por otra parte, Exsome Zapata, no descartó estar interesado en contender por la alcaldía de Veracruz, durante el próximo proceso electoral 2021; sin embargo la designación de los candidatos, será a través de la encuesta y en caso de salir favorecido, asumiría ese reto.

Al igual que la invitación que recibió recientemente para incorporarse a la Secretaría de Economía a nivel federal.

Te puede interesar:

“Estamos esperando que salga la encuesta y si salgo favorecido, seguramente ahí estaré, es decir, tomar una decisión de irme a la secretaría sin antes esperar a la encuesta; y si no gano la encuesta, digo no me la van a dar, además no la mercería, por eso estamos esperando el resultado de la encuesta”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ