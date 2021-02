Xalapa, Ver.- El senador de la República por el partido de Morena, Ricardo Ahued, opinó que todos los partidos políticos, incluido Morena, se encuentran en crisis.

“Hay una crisis de partidos, en todos los partidos, incluyendo el Morena y hay que reconocerlo de frente y yo creo que eso se puede contrarrestar con gente de bien, independientemente que piensen diferente”, externó.

Consideró que hoy los procesos internos traen acomodos y expresiones legítimas, es decir, se debate, se discute, en donde unos quedan contentos, otros no, pero así se tiene que llegar a acuerdos que estén respaldados por la legalidad y el consenso general.

El senador, Ricardo Ahued, firmó que los caprichos y las ambiciones provocan una sociedad más injusta.

Por ello, aquellos que dan un paso al frente por un cargo público deben considerar que es un sacrificio para las familias de las y los aspirantes y altera la vida personal, moral y familiar.

Ahued dijo que todavía continúa en su encargo en el Senado, pero expresó que el destino verá donde lo pone, está ahí para apoyar el crecimiento y el desarrollo, así como el bienestar.

En otro tema, sobre la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para el estado, Ricardo Ahued mencionó que no es para perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad para pagar menos, sino que el cobro sea más justo.

Respecto de la condonación que se hizo en Tabasco de 11 mil millones de pesos que debían a la empresa pública los habitantes, fue a través de una resistencia civil en contra del pago, pero a diferencia de ello, los veracruzanos “son pagadores”, pero sufren de las tarifas muy elevadas de acuerdo a la reclasificación de las tarifas que decretaron hace muchos años.

“No entiendo por qué a Veracruz no se le da ese lugar, no somos segundo plato y no es de partidos y no es porque yo quiera exhibir, pero es justa la demanda y se tiene que resolver”, afirmó Ricardo Ahued.

