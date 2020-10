Ricardo Ahued anuncia que votará en contra de eliminar los fideicomisos

Xalapa, Ver.- El senador de la República, Ricardo Ahued Bardahuil, definió que no votará a favor de eliminar todos los fondos y fideicomisos, sin salvar ciencia, derechos humanos, entre otros.

A través de sus redes sociales, expuso que se deberá llevar a cabo la discusión de la eliminación de 109 fondos y fideicomisos que aprobó la Cámara de Diputados para su confirmación y reservas en el Senado de la República.

“Estoy de acuerdo en acabar con la corrupción sin duda alguna, sólo que tengo que ser sincero y expresar mi punto de vista: me preocupa que se midan con la misma vara todos los fondos y fideicomisos en cuestión”, externó.

Ahued Bardahuil se pronunció por el diálogo y la lucha por combatir la corrupción, que es el deseo del presidente: un cambio que permita combatir la desigualdad y la pobreza “enquistada” en nuestro país.

“Por eso tengo que ser honesto, no votaré a favor de eliminar todos, sin salvar ciencia, derechos humanos, entre otros”, definió.

Aclaró que si no ha podido asistir al Senado es por un tema de atención médica debido a molestias en las cervicales por a un percance reciente.

“De no estar presente, lo dejo claro: mi posición es respetuosa y de estar presente en la sesión ratificaría mi postura. No es mi estilo tirar la piedra y esconder la mano; siempre seré respetuoso de los medios de comunicación y creo en la obligación que tenemos los servidores públicos en atender sus preguntas para informar a la población. Ruego su comprensión si por el momento no atiendo algún llamado, esperando en unos días estar en plena actividad”, concluyó.

