Revocación de mandato podría adelantarse informa AMLO. El mandatario federal propone adelantar el ejercicio democrático de 2022 a las elecciones federales 2021.

“En el fondo, ellos quieren mantener el régimen de corrupción. Y nosotros queremos cambio. Y es un momento de definiciones: es corrupción o transformación”.

Dijo que hay grupos que quieren volver a ese pasado de injusticias e infamias, pero eso ya se fue al “basurero de la historia”.

“No todos los conservadores son gente de muchos recursos, también hay personas de clase media que no quiere que las cosas cambien”.

AMLO indica que de ser aprobado sería el próximo año

Enfatizó López Obrador, que por honestidad no podría estar en la Presidencia de la República si no lo quiere la gente, por ello se propuso la revocación de mandato, “nada de que me tienen que aguantar seis años”.

Por ello, ofreció enviar mañana miércoles, una iniciativa para modificar la ley e implementar desde el año próximo la revocación de mandato y someterse al mandato de la democracia.

“Les ofrezco a los conservadores que la revocación de mandato no sea hasta 2022, que la hagamos aprovechando que habrá elecciones el próximo año, el mismo día”.

Recalcó AMLO que hay una campaña en contra de su administración, por lo que ahora deportistas y artistas opinan contra de su gobierno.

“El triunfo que nos hizo ganar la Presidencia de la República nos lo dio el pueblo apoyado por las benditas redes sociales”.

Y fue enfático, aunque suene maniqueo, pero la gente ya despertó y hay un nivel de concientización.

