Reviven a un Javier Valdez sediento de justicia para periodistas.

Como parte de la campaña “Seguimos Hablando” de la sociedad civil Propuesta Cívica. El rostro del periodista fue recreado mediante “Deepfake” una tecnología rusa que usa Inteligencia Artificial para recrear caras. Dentro de proyecto estuvo Griselda Triana, la viuda de Javier Valdez quien apoyó con los objetos personales del difunto.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: soy Javier Valdez, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué”, inicia Javier.

Javier Valdez “regresó de la muerte” para exigir al gobierno que se haga justicia para los y las periodistas asesinados en el cumplimiento de sus funciones. Además de un alto para la violencia contra la prensa, esto en el marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Que ocurre los dos de noviembre.

“Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados. Por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto del crimen organizado en México”.

“Es una experiencia distinta trabajar para volver a la vida a Javier (…) Ver el video me dan ganas de abrazarlo y decirle ‘¡qué bueno que estás aquí! Pero estoy consiente que eso no es”, dijo Griselda a Infobae México. “Es importante que siga impactando esta campaña porque en lo que no vamos a dar tegua es en la búsqueda de justicia”.

Dentro de los avances del caso de Javier Valdez “hay una orden de aprehensión en contra de Damaso López Serrano, alias el Mini Lic. Que todavía no se ha podido cumplir porque él se encuentra preso en Estados Unidos”. Señaló Griselda.

Que el mensaje de Valdez sea dirigido al actual mandatario mexicano tampoco es casualidad. El CPJ advirtió en esta semana que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, los casos de periodistas asesinas por cumplir sus funciones se están tratando con menos firmeza lo que, subrayan, enturbia las perspectivas de la búsqueda de justicia.

La organización internacional también reporto que, en este 2020, son 26 los asesinatos de periodistas que siguen impunes en México. También señalan que en lo que va del año, al menos cuatro periodistas han sido asesinados en represalia por su labor en el país.

